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Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины

Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя УкраиныПостпред России Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением коллеги с Украины

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза коллегу с Украины Сергея Кислицу. Об этом сообщает ТАСС.

Перед выступлением Кислицы российский постпред покинул зал, заявив, что не будет выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, напомнив о его прежних резких высказываниях.

Ранее Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН. Темой станут западные поставки оружия на Украину.

В ноябре Кислица опубликовал фотографию, на которой он показывает неприличный жест и обращается к России, а также предстает одетым в футболку с ненормативной лексикой.

В октябре Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после чего получил от него ответ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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