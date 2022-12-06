. Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины

Вадим Карасев

Постпред России Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением коллеги с Украины

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза коллегу с Украины Сергея Кислицу. Об этом сообщает ТАСС.

Перед выступлением Кислицы российский постпред покинул зал, заявив, что не будет выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, напомнив о его прежних резких высказываниях.

Ранее Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН. Темой станут западные поставки оружия на Украину.

В ноябре Кислица опубликовал фотографию, на которой он показывает неприличный жест и обращается к России, а также предстает одетым в футболку с ненормативной лексикой.

В октябре Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после чего получил от него ответ.