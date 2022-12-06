. Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья

Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья

Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Подруги эпатажного артиста Никиты Джигурды до сих пор одиноки.   Бузова и Волочкова родились в один день – 20 января, но с разницей в десять лет. Личные жизни артисток схожи. Обе попытались связать судьбу с мужчиной, далеким от шоу-бизнеса. Ольга испытала горечь измены и развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. После этого 36-летняя ведущая шоу «Звезды в Африке» не появлялась в загсе. Анастасия родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Расставшись с ним, танцовщица принялась часто менять бойфендов. Сейчас 46-летняя королева шпагата живет одна в своем загородном особняке. Никита Джигурда часто бывает в гостях у Волочковой. Актер фильма «Любить по-русски» утверждает, что они близкие друзья. Артисты позволяют себе различные эротические вольности.
В этом году Джигурда тесно пообщался и с Бузовой. Они побывали в Африке. Там Никита даже довел до слез исполнительницу хита «Мало половин». Актер пояснил, почему обе его приятельницы несчастливы в личной жизни. По его словам, Бузова и Волочкова не могут найти мужчин, которые чего-то достигли в жизни и в профессии. «Боятся публичности, боятся других конкурентов. Потому что видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам, поклонники... Профессия актрисы держится на том, чтобы ее любили, боготворили. Не каждому мужчине это понравится», — рассказал Никита для «Пятого канала».
# Шоу-бизнес Джигурда Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и

Топ на сегодня

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере

Еще по теме

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о создании творческого союза
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Джигурда решил баллотироваться в мэры Москвы
Анастасия Волочкова эротично вскинула ногу, а Никита Джигурда осыпал ее поцелуями – видео