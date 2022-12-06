. Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья

Подруги эпатажного артиста Никиты Джигурды до сих пор одиноки. Бузова и Волочкова родились в один день – 20 января, но с разницей в десять лет. Личные жизни артисток схожи. Обе попытались связать судьбу с мужчиной, далеким от шоу-бизнеса. Ольга испытала горечь измены и развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. После этого 36-летняя ведущая шоу «Звезды в Африке» не появлялась в загсе. Анастасия родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Расставшись с ним, танцовщица принялась часто менять бойфендов. Сейчас 46-летняя королева шпагата живет одна в своем загородном особняке. Никита Джигурда часто бывает в гостях у Волочковой. Актер фильма «Любить по-русски» утверждает, что они близкие друзья. Артисты позволяют себе различные эротические вольности.В этом году Джигурда тесно пообщался и с Бузовой. Они побывали в Африке. Там Никита даже довел до слез исполнительницу хита «Мало половин». Актер пояснил, почему обе его приятельницы несчастливы в личной жизни. По его словам, Бузова и Волочкова не могут найти мужчин, которые чего-то достигли в жизни и в профессии. «Боятся публичности, боятся других конкурентов. Потому что видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам, поклонники... Профессия актрисы держится на том, чтобы ее любили, боготворили. Не каждому мужчине это понравится», — рассказал Никита для «Пятого канала».