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Новый год совсем близко: нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде

Новый год совсем близко: нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде

В современном мире нейросеть — это та штука, которая помогает каждому желающему воплотить любые свои фантазии в картинку. Хоть искусственный интеллект ещё и не достиг своего уровня совершенства, но он всё равно продолжает неплохо справляться с поставленными задачами.

Так, один из пользователей развлекательного сайта «Пикабу» maximyo.ru сделал один из самых сложных запросов для этого искусного художника. Он попросил нейросеть Midjourney⁠⁠ нарисовать всеми любимые советские открытки про Новый год. И вот что из этого вышло.

Милый зайка превратился в супермодного мальчугана

maximyo.ru

Как отметил сам maximyo.ru, пока нейросети особенно трудно даётся работать с фольклором. А все работы, получившиеся в результате, очень напоминают героев из фантастического мира.

Дед Мороз с самоваром из будущего

maximyo.ru

Многие комментаторы, глядя на эту открытку, отметили, что самовар из будущего очень напоминает им самогонный аппарат!

Полное преображение ёжика

maximyo.ru

Заяц-басист

maximyo.ru

Симпотяга-гномик

maximyo.ru

Чтобы получить хоть парочку новеньких открыток глазами нейросети, автору пришлось перепробовать немалое количество вариантов. Ведь пока искусственному интеллекту, например, никак не понять, кто такой снеговик!

Снегурка, не отстающая от последних молодёжных трендов

maximyo.ru

Кстати, как вы уже могли заметить, чаще всего нейросеть превращает персонажей открыток в детей. И, к сожалению, все эти перевоплощения не обходятся без косяков. Особенно у Midjourney⁠⁠ есть небольшие проблемы со счётом… например, количества пальцев. Но, несмотря на все эти казусы, многие открытки всё равно получились очень необычными и яркими!

Случился небольшой апгрейд почты России и её главного новогоднего почтальона

maximyo.ru

Украшение ёлки — главная предновогодняя традиция, которую ни в коем случае нельзя нарушать

maximyo.ru

Неожиданная подмена не только средства передвижения, но и главного героя всего праздника — Деда Мороза!

maximyo.ru

Ещё один забавный факт, который был замечен пользователем maximyo.ru — нейросеть ну уж очень любит превращать Деда Мороза в девушку. Как так получается? Нам тоже хотелось бы это знать!

Олимпийский Мишка в любом обличии остаётся милахой!

maximyo.ru

А здесь вы можете взглянуть на ещё одну подборку работ, в которой нейросеть показала, как бы выглядели советские мультяшки, будь они реальными людьми.

# Интересное
По материалам: twizz

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