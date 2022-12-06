. О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года

О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года

О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года

Ежегодно восьмого декабря православные христиане молятся иконе Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская. В этот день верующие молятся перед ее ликом и просят ее защиты. История происхождения и чудеса данной иконы впечатляют.

История и значение иконы Божией Матери

Иса­а­ков­ская ико­на Рож­де­ство Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы бы­ла яв­ле­на в 1659 го­ду непо­да­ле­ку от се­ла Иса­а­ки­ев­ско­го, Яро­слав­ской епар­хии. Кре­стьяне, на­хо­див­ши­е­ся в то вре­мя в ле­су и уви­дев­шие об­раз в вет­вях ивы, хо­те­ли пе­ре­не­сти ико­ну в свое се­ло, но не смог­ли. То­гда они об­ра­ти­лись к свя­щен­ни­ку, и он, об­ла­чив­шись, в со­про­вож­де­нии прич­та и на­ро­да, со свя­щен­ны­ми хо­руг­ва­ми от­пра­вил­ся на ме­сто яв­ле­ния об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри.

От ико­ны, на­хо­див­шей­ся в вет­вях ивы, ис­хо­дил необы­чай­ный свет, по­доб­ный сол­неч­но­му. По­сле мо­леб­на свя­щен­ник бла­го­го­вей­но снял ико­ну с де­ре­ва и пе­ре­нес ее в се­ло Иса­а­ки­ев­ское в при­ход­ский храм. Од­на­ко на сле­ду­ю­щий день но­во­яв­лен­ной ико­ны в нем не ока­за­лось. Она бы­ла на том са­мом ме­сте, где ее впер­вые на­шли. Там позже по­стро­и­ли ча­сов­ню, во­круг ко­то­рой по­сте­пен­но об­ра­зо­вал­ся скит.


С бла­го­сло­ве­ния свя­ти­те­ля Ио­ны, мит­ро­по­ли­та Яро­слав­ско­го и Ро­стов­ско­го, в 1662 го­ду на ме­сте ча­сов­ни был по­стро­ен де­ре­вян­ный храм в честь Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1758 го­ду, вме­сто де­ре­вян­но­го, был по­стро­ен ка­мен­ный храм, в ко­то­рый и пе­ре­нес­ли чу­до­твор­ный об­раз. С 1766 го­да Иса­а­ко­ва пу­стынь бы­ла при­чис­ле­на к за­штат­ным мо­на­сты­рям, а Иса­а­ков­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри крест­ны­ми хо­да­ми пе­ре­но­си­лась в хра­мы Во­ло­год­ской и Яро­слав­ской епар­хий.

В настоящее время монастырь функционирует как архиерейское подворье Исакова Рождество-Богородицкая пустынь, в котором и пребывает чудотворная икона.

О чем молятся пред иконой «Рождество Богородицы»

Каждый верующий может обратиться к Рождеству Богородицы, чтобы попросить семейного счастья. Икона отводит беду от дома и защищает в сложные времена. Чаще всего к Богородице обращаются, чтобы спасти свою человеческую душу от сомнений, соблазнов и негативных мыслей. Все это должно привести к исцелению души и ее спасению. Читать молитву нужно несколько раз в неделю, в этом случае Богородица обязательно услышит мольбы о помощи.

Помолиться у Исаковской иконы Рождения Богородицы стоит о защите от бед, болезней, напастей за маленьких детей, младенцев.

Молитва перед иконой Рождество Пресвятой Богородицы

Молитвы перед образом Богородицы будут обязательно услышаны, о чем бы вы ни просили в своем обращении. Заступничество Богородицы простирается на всех людей. Она защищает и оберегает от невзгод, бед и несчастий. Обращаются к ней для укрепления веры, защиты от сомнений и колебаний, выбора верного решения.

О, Пресвятая Богородице! Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога Сына Твоего, да низпослет нам и всем, притекающим к Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и временней жизни потребная, да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и Заступнице необоримая! Не отврати лица Твоего от нас, за множество прегрешений наших; но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом; от всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну славим Пречестное имя Твое и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога Отца, и Единороднаго Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа, со всеми святыми, во веки веков.Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество
Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря танцам живота
Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox
Как сделать картофель рассыпчатым и зачем добавлять сахар в картофельное пюре
Как сделать картофель рассыпчатым и зачем добавлять сахар в
США и Австралия заявили о намерении противостоять военной активности Китая
США и Австралия заявили о намерении противостоять военной активности
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Иван Краско оказался в больнице
Иван Краско оказался в больнице
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе

Топ на сегодня

Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть

Еще по теме

День иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря 2017 года: анимационные поздравления
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017: в чем смысл праздника, его традиции и история
4 ноября 2017 года православные отпразднуют день Казанской иконы Божией Матери: что это за праздник и как его праздновать.
Красивое музыкальное поздравление с днем Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года