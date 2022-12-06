О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
Ежегодно восьмого декабря православные христиане молятся иконе Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская. В этот день верующие молятся перед ее ликом и просят ее защиты. История происхождения и чудеса данной иконы впечатляют.
История и значение иконы Божией Матери
Исааковская икона Рождество Пресвятой Богородицы была явлена в 1659 году неподалеку от села Исаакиевского, Ярославской епархии. Крестьяне, находившиеся в то время в лесу и увидевшие образ в ветвях ивы, хотели перенести икону в свое село, но не смогли. Тогда они обратились к священнику, и он, облачившись, в сопровождении причта и народа, со священными хоругвами отправился на место явления образа Божией Матери.
От иконы, находившейся в ветвях ивы, исходил необычайный свет, подобный солнечному. После молебна священник благоговейно снял икону с дерева и перенес ее в село Исаакиевское в приходский храм. Однако на следующий день новоявленной иконы в нем не оказалось. Она была на том самом месте, где ее впервые нашли. Там позже построили часовню, вокруг которой постепенно образовался скит.
С благословения святителя Ионы, митрополита Ярославского и Ростовского, в 1662 году на месте часовни был построен деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1758 году, вместо деревянного, был построен каменный храм, в который и перенесли чудотворный образ. С 1766 года Исаакова пустынь была причислена к заштатным монастырям, а Исааковская икона Божией Матери крестными ходами переносилась в храмы Вологодской и Ярославской епархий.
В настоящее время монастырь функционирует как архиерейское подворье Исакова Рождество-Богородицкая пустынь, в котором и пребывает чудотворная икона.
О чем молятся пред иконой «Рождество Богородицы»
Каждый верующий может обратиться к Рождеству Богородицы, чтобы попросить семейного счастья. Икона отводит беду от дома и защищает в сложные времена. Чаще всего к Богородице обращаются, чтобы спасти свою человеческую душу от сомнений, соблазнов и негативных мыслей. Все это должно привести к исцелению души и ее спасению. Читать молитву нужно несколько раз в неделю, в этом случае Богородица обязательно услышит мольбы о помощи.
Помолиться у Исаковской иконы Рождения Богородицы стоит о защите от бед, болезней, напастей за маленьких детей, младенцев.
Молитва перед иконой Рождество Пресвятой Богородицы
Молитвы перед образом Богородицы будут обязательно услышаны, о чем бы вы ни просили в своем обращении. Заступничество Богородицы простирается на всех людей. Она защищает и оберегает от невзгод, бед и несчастий. Обращаются к ней для укрепления веры, защиты от сомнений и колебаний, выбора верного решения.
О, Пресвятая Богородице! Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога Сына Твоего, да низпослет нам и всем, притекающим к Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и временней жизни потребная, да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и Заступнице необоримая! Не отврати лица Твоего от нас, за множество прегрешений наших; но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом; от всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну славим Пречестное имя Твое и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога Отца, и Единороднаго Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа, со всеми святыми, во веки веков.Аминь.