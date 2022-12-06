. Ольга Орлова рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем

Певица и ведущая Ольга Орлова поделилась подробностями личной жизни. Скоро артистка во второй раз станет мамой. Ведущая и ее муж-бизнесмен по имени Валерий ждут девочку. Старший сын звезды Артем уже совсем взрослый, несмотря на это, родители всегда принимают общие решения о его будущем и чудесно общаются. Сына Орлова родила будучи совсем молоденькой девушкой. Она познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым в далеком 2000 году. Отношения развивались быстро: певица забеременела, покинула группу «Блестящие» и уже в мае 2001 на свет появился их долгожданный мальчик. Девять месяцев ожидания ребенка протекали тяжело. «У меня была жуткая беременность: я поправилась на 27 килограмм, не усваивалась еда, через день была на капельницах», — вспоминает Ольга о тех непростых днях. Карманов прошел все испытания вместе с ней и поддерживал в тяжелые моменты, говорит экс-участница группы «Блестящие». Однако в 2004 году пара развелась, сумев сохранить дружеские отношения. 45-летняя Ольга в интервью Youtube-каналу «Света вокруг света» призналась, что до сих пор может заглянуть на огонек к бывшему супругу.«Дружим, часто видимся, мы — родители. Я могу, проезжая мимо его офиса, попросить чай или кофе, сбегать в туалет. Он женат. Жена роскошная! У них уже пять детей родилось в браке. Она такая красотка: рожает — и через неделю ничего не видно», — с легкой ноткой зависти говорит Орлова. Впрочем, и у самой артистки с личной жизнью все в порядке. Она призналась, что познакомилась с Валерием в ресторане. Мужчина стеснялся подойти к известной артистке, но переборол страх и сделал первый шаг. Ведущей «ДОМа-2» тоже пришлось поступиться принципами и дать новому знакомому номер телефона. Пара встречалась два года, прежде чем оформила отношения официально. Стоит отметить, певица души не чает в своем избраннике. «Я не понимаю, за что мне так повезло. Он самый лучший на свете. Когда ты встретишь своего человека, то поймешь, почему не получалось с другими. Это абсолютно моя история», — говорит Орлова о супруге.