. Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023

Таро-нумерологический прогноз на каждый месяц зимы сезона 2022-2023 составила Ольга Твардовская. Эксперт рассказала, к чему всем следует готовиться. Она проанализировала арканы и раскрыла их кармическое значение. Советы эксперта помогут подготовиться к зимним сюрпризам.

Нумерологический прогноз на декабрь 2022 года

Сразу три аркана управляют событиями первого зимнего месяца: «Повешенный», «Сила» и «Колесница». Это создает некое напряжение. Чувствуется конец года, завершение цикла. Поэтому люди пытаются скорее закрыть все важные дела.

На декабрьские события влияют также арканы «Императрица» и «Паж жезлов», хоть их воздействие и более слабое, чем у основных. Они поднимут вопросы, касающиеся семьи, красоты и отдыха. Впрочем, это вполне актуально в предновогодний период.





Нумеролог обращает внимание на кармическое значение комбинации арканов. Каждому человеку на первый план нужно поставить свою семью. Остальные дела будут решаться попутно.

Особенно внимательными следует быть тем людям, у которых есть проблемы в личной жизни. Будьте добрее к своим избранникам. Прощайте им ошибки, не критикуйте, а наоборот, радуйте. Помните о важности принимать людей такими, какие они есть. Идите на компромиссы и не пытайтесь получить одностороннюю выгоду.

Берегите доверие партнера. Не допускайте измен и лжи — они поставят крест даже на самых перспективных отношениях.

Чего ждать от арканов в январе 2023 года





«Маг» управляет первым месяцем года. Именно поэтому в жизни многих людей происходит настоящее волшебство. В январе люди чаще покоряют новые вершины. «Маг» дает им вдохновение и веру.

Управляющий Аркан «Влюбленные» поднимает темы отношений. В начале месяца совместите приятное с полезным: бросьте все и отправьтесь в отпуск со второй половинкой. Уделяйте партнеру достаточно времени. Высок риск конфликтов и ссор. Смена обстановки смягчит напряжение.

Помните о своих собственных интересах. Это касается как личных отношений, так и бизнеса. Есть вероятность, что ваш партнер захочет получить какую-то прибыль, но вам это будет невыгодно. Не стоит спасать отношения с любимым или деловым партнером, если доверия больше нет.

Нумеролог обратила внимание на кармическую проработку второго зимнего месяца. Она будет затрагивать тему отношений. Вы научитесь сглаживать острые углы или поймете, что спасать больше нечего.

Нумерологический прогноз на февраль 2023





Аркан «Верховная жрица» пробуждает тягу к знаниям. В конце зимы у многих появится желание изучать что-то новое, обретать какие-то полезные навыки.

Тему духовности и знаний подчеркивает второй февральский аркан «Верховный жрец». Он также отвечает за наставничество и преподавание. Последний зимний месяц благоприятен для таких дел:

сдача сессии;

покупка курсов;

посещение мастер-классов;

углубление в новую тему;

начало практики с коучем.

«Король Мечей» в тандеме с «Верховным жрецом» говорит о появлении мужчины с особой ролью. Это будет человек более высокий по статусу. Возможно, вы не сразу найдете с ним общий язык. Но он предоставит вам несколько важных жизненных уроков.

Кармический аспект говорит, что вам нужно полагаться лишь на себя. Самые важные дела придется делать без помощи со стороны.