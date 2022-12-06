. Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023

Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023

Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023

Таро-нумерологический прогноз на каждый месяц зимы сезона 2022-2023 составила Ольга Твардовская. Эксперт рассказала, к чему всем следует готовиться. Она проанализировала арканы и раскрыла их кармическое значение. Советы эксперта помогут подготовиться к зимним сюрпризам.

Нумерологический прогноз на декабрь 2022 года

Сразу три аркана управляют событиями первого зимнего месяца: «Повешенный», «Сила» и «Колесница». Это создает некое напряжение. Чувствуется конец года, завершение цикла. Поэтому люди пытаются скорее закрыть все важные дела. 

На декабрьские события влияют также арканы «Императрица» и «Паж жезлов», хоть их воздействие и более слабое, чем у основных. Они поднимут вопросы, касающиеся семьи, красоты и отдыха. Впрочем, это вполне актуально в предновогодний период.


Нумеролог обращает внимание на кармическое значение комбинации арканов. Каждому человеку на первый план нужно поставить свою семью. Остальные дела будут решаться попутно. 

Особенно внимательными следует быть тем людям, у которых есть проблемы в личной жизни. Будьте добрее к своим избранникам. Прощайте им ошибки, не критикуйте, а наоборот, радуйте. Помните о важности принимать людей такими, какие они есть. Идите на компромиссы и не пытайтесь получить одностороннюю выгоду.

Берегите доверие партнера. Не допускайте измен и лжи — они поставят крест даже на самых перспективных отношениях.

Чего ждать от арканов в январе 2023 года


«Маг» управляет первым месяцем года. Именно поэтому в жизни многих людей происходит настоящее волшебство. В январе люди чаще покоряют новые вершины. «Маг» дает им вдохновение и веру.   

Управляющий Аркан «Влюбленные» поднимает темы отношений. В начале месяца совместите приятное с полезным: бросьте все и отправьтесь в отпуск со второй половинкой. Уделяйте партнеру достаточно времени. Высок риск конфликтов и ссор. Смена обстановки смягчит напряжение.

Помните о своих собственных интересах. Это касается как личных отношений, так и бизнеса. Есть вероятность, что ваш партнер захочет получить какую-то прибыль, но вам это будет невыгодно. Не стоит спасать отношения с любимым или деловым партнером, если доверия больше нет. 

Нумеролог обратила внимание на кармическую проработку второго зимнего месяца. Она будет затрагивать тему отношений. Вы научитесь сглаживать острые углы или поймете, что спасать больше нечего.  

Нумерологический прогноз на февраль 2023 


Аркан «Верховная жрица» пробуждает тягу к знаниям. В конце зимы у многих появится желание изучать что-то новое, обретать какие-то полезные навыки.

Тему духовности и знаний подчеркивает второй февральский аркан «Верховный жрец». Он также отвечает за наставничество и преподавание. Последний зимний месяц благоприятен для таких дел:

  • сдача сессии;
  • покупка курсов;
  • посещение мастер-классов;
  • углубление в новую тему;
  • начало практики с коучем.

«Король Мечей» в тандеме с «Верховным жрецом» говорит о появлении мужчины с особой ролью. Это будет человек более высокий по статусу. Возможно, вы не сразу найдете с ним общий язык. Но он предоставит вам несколько важных жизненных уроков.   

Кармический аспект говорит, что вам нужно полагаться лишь на себя. Самые важные дела придется делать без помощи со стороны.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

Последние новости

Алла Пугачева с натуральными волосами пришла на спектакль Анатолия Белого
Алла Пугачева с натуральными волосами пришла на спектакль Анатолия
Владимир Путин проехал по взорванному мосту в Крыму
Владимир Путин проехал по взорванному мосту в Крыму
Валерия Ланская ушла от своего мужа
Валерия Ланская ушла от своего мужа
Умер пропавший без вести барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур
Умер пропавший без вести барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур
В Amnesia: The Bunker из Game Pass будет русская локализация на старте
В Amnesia: The Bunker из Game Pass будет русская локализация на старте
В России выявили 5 561 случай коронавируса
В России выявили 5 561 случай коронавируса
Налоговые доходы российских регионов сократились
Налоговые доходы российских регионов сократились
Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму 2022-2023
Ольга Твардовская составила таро-нумерологический прогноз на зиму
Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»
Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»
Бритни Спирс продолжает зажигать для вас
Бритни Спирс продолжает зажигать для вас
Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram
Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram
В Швеции откопали фрагменты двух торговых судов середины XIV века
В Швеции откопали фрагменты двух торговых судов середины XIV века

Топ на сегодня

В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными

Еще по теме

Прогноз Тамары Глоба на декабрь 2017 года для всех знаков Зодиака
МВФ ухудшил прогноз по ВВП США
Нумерологический прогноз на 2023 год
Астролог предсказала плохой конец года 2022