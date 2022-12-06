. Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass

Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass


На следующей неделе, 13 декабря, состоится релиз High on Life. Шутер от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда и команды Squanch Games уже получил положительные отзывы от прессы на этапе превью, но полноценные рецензии журналисты пока не опубликовали.

Но оценить геймплей High on Life уже можно, при этом в продолжительном ролике. В сети появилось более чем 2-часовое видео с геймплеем High on Life. Напомним, что продолжительность игры составит 10-12 часов при прохождении только сюжета и до 25 часов при полном изучении проекта.


Watch this video on YouTube

Игра High on Life выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза она будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и

Топ на сегодня

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере

Еще по теме

Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»
Sci-Fi шутер High On Life для Xbox и Game Pass — детали, трейлер, скриншоты
Первое превью High on Life от IGN и много нового геймплея — игра будет в Game Pass
30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»