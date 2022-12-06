. Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, 13 декабря, состоится релиз High on Life. Шутер от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда и команды Squanch Games уже получил положительные отзывы от прессы на этапе превью, но полноценные рецензии журналисты пока не опубликовали.

Но оценить геймплей High on Life уже можно, при этом в продолжительном ролике. В сети появилось более чем 2-часовое видео с геймплеем High on Life. Напомним, что продолжительность игры составит 10-12 часов при прохождении только сюжета и до 25 часов при полном изучении проекта.

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Игра High on Life выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза она будет в Game Pass.