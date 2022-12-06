. Признаки, которые помогут распознать энергетического вампира, и как от него защититься

Есть несколько способов, которые помогут распознать энергетического вампира и защититься от него. Такие люди могут лишить внутренних сил, так как они питаются энергией окружающих. Общение с таким человеком приведет к усталости и может даже вызвать депрессию.

Как распознать энергетического вампира и защититься от него

Манипуляция

Энергетические вампиры являются еще теми манипуляторами, которые могут играть на чувствах других людей и всегда выходят сухими из воды. Они способны рассорить кого угодно, лишь бы достичь своей цели. От этого они получают неистовое удовольствие. У них, как правило, нет друзей, ведь люди для них жертвы, от которых можно насытиться энергией. В любовных отношениях они тоже нередко прибегают к манипуляции, оказывая психологическое воздействие на вторую половинку и играя на эмоциях.

Давить на жалость





Эти люди не спешат саморазвиваться. Но при разговоре с ними они будут доказывать, что все обо всем знают и упорно идут к поставленной цели. Люди-вампиры часто жалуются на судьбу и это им удается очень искусно. Они часто вызывают у окружающих чувство жалости, лишь бы их пожалели, но вместе с этим они отнимают всю энергию у собеседника и питаются ею.

Стремление к победе

У энергетических вампиров есть стремление побеждать везде и во всем. Мелкую ссору они могут превратить в настоящую войну, чтобы самоутвердиться за счет кого-то. У них всегда есть много аргументов. Вампиры находят слабые места человека и стараются бить по ним.

Провокация

Вампиры стараются специально создать провокационную ситуацию, которая повлечет за собой ссоры. Они могут спровоцировать такой скандал, который вовсе закончится дракой. Им все равно, в каком положении они будут находиться. Они могут спровоцировать конфликт даже без своего участия, им главное находиться там во время склок, чтобы как следует насытиться энергетикой окружающих людей.

Обвинение





Энергетические вампиры считают себя лучше других, потому что не умеют себя оценивать. Они ни за что не признают свою вину и неправоту, потому как считают, что не могут ни в чем ошибаться. Во всех бедах, которые с ними случаются, они обвиняют окружающих. Нередко они, выгораживая себя, жалуются на поступки других людей, а во время конфликта часто строят из себя жертву. На таких людей трудно повлиять и в чем-то убедить.

Создание стрессовых ситуаций

Этим людям нравится создавать ситуации, в которых присутствующие чувствуют себя некомфортно. Кроме того, они любят ставить других в неловкое положение. У таких людей совершенно нет чувства такта. Вампиры могут неожиданно прийти в гости, при это им неважно, что их вовсе не ждали. Часто они задают неловкие вопросы и делают это специально, чтобы задеть чувства собеседника.

Ложь

Энергетические вампиры часто и много лгут. При этом они могут казаться общительными, дружелюбными и легко втираются в доверие к любому человеку. Окружающие люди могут даже не понять, что за человек рядом с ними, и будут делиться всеми сокровенными тайнами.





Энергетические вампиры любят распускать слухи и сплетни, а также описывать все в подробностях, придавая сказанному особую пикантность. Эти люди постоянно много говорят и не сдерживают свои обещания, забывают о важных встречах или специально на них не приходят, чтобы вывести собеседника из себя.

Как защититься от энергетического вампира

Первым делом, что необходимо сделать, так это ограничить любые контакты и встречи с энергетическим вампиром. Не стоит реагировать ни на какие провокации, чтобы не спровоцировать ссору и скандал. Лучше лишний раз промолчать или вовсе отойти как можно дальше.

Необходимо научиться говорить «нет» в нужный момент времени и избегать зрительного либо телесного контакта.





Каждому следует научиться контролировать свою жалость и сострадание, игнорируя любые жалобы на жизнь. Не следует воспринимать всерьез сплетни и слухи.

Самое главное, не рассказывать о себе много информации, особенно касающейся личных тем, иначе все это будет использовано против человека.