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Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства

Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства13tv: Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля из-за вероисповедания

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов) могут лишить израильского гражданства. Об этом говорится в репортаже журналиста-расследователя телеканала 13tv Равива Друкера.

По его словам, причиной такого решения может стать вероисповеднание артистов: пара исповедует христианство, а не иудаизм. В 2017 году Галкин и Пугачева обвенчались в одной из москвоских церквей.

По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, пояснил бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов.

Он также отметил, что также отметил, что порядка половины репатриантов, прибывших в Израиль в течение последнего времени из РФ, не остались на территории государства и вернулись в Россию.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Позднее стало известно, что певица получила израильское гражданство.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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