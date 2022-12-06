. Регионы, размещающие эвакуированных из Херсонской области, получат более 32 млн рублей
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Регионы, размещающие эвакуированных из Херсонской области, получат более 32 млн рублей

Регионы, размещающие эвакуированных из Херсонской области, получат более 32 млн рублей

Шесть российских регионов, размещающих эвакуированных жителей Херсонской области получат более 32,6 млн рублей компенсации. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Речь идет о Республике Крым,  Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях. Из документа следует, что Крым получит 5,7 млн рублей, Кубань — 3,9 млн рублей, Ставрополье -  6,3 млн рублей, Волгоградская область - 1,2 млн рублей, Воронежская область - 7,2 млн рублей, Ростовская область - 8,3 млн рублей.

В документе подчеркивается, что указанные деньги пойдут на компенсацию расходов на размещение, питание, уход, лекарственное обеспечение граждан, «проживавших в стационарных учреждениях социального обслуживания на территории Херсонской области, вынужденно покинувших территорию области, эвакуированных в экстренном массовом порядке и находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, оказывающих помощь в стационарных условиях, санаторно-курортных организациях, реабилитационных центрах».

Распределять межбюджетные трансферты будет Минтруд. 

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По материалам: pnp.ru

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