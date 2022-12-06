. Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram

Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи TelegramЭксперты Positive Technologies предупредили о вирусе-шпионе TgRAT, использующем Telegram

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies обнаружили вредоносную программу TgRAT, которая использует Telegram для кражи конфиденциальной информации. Пресс-релиз, в котором эксперты предупредили россиян о новом способе шпионства при помощи мессенджера, доступен РБК.

Вирус использует инфраструктуру Telegram в качестве каналов управления и может делать снимки экрана, скачивать файлы на атакуемый узел, загружать данные с узла на управляющий сервер, объяснили специалисты.

«Исследование исходного кода показало, что TgRAT создан целенаправленно под конкретные ПК, на которых злоумышленники планируют хищение конфиденциальной информации», — заявили в компании. Вирус проверяет имя узла, на котором он запущен, и если имя не совпадает со значением, вшитым в тело программы, вредоносное ПО завершает свою работу, заверили в Positive Technologies.

Для защиты от вируса-шпиона эксперты рекомендовали использовать программы для анализа трафика и обращать внимание на исходящий трафик с внутренних корпоративных серверов на серверы Telegram. Помимо этого, анализ трафика внутри сети позволит выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами и защитить узлы с помощью антивируса, отметили специалисты.

Как сообщил руководитель отдела реагирования на угрозы информационной безопасности Positive Technologies Денис Гойденко, популярность мессенджера во многих компаниях подталкивает злоумышленников к разработке средств эксплуатации Telegram для скрытого управления и кражи конфиденциальной информации. Одним из наиболее эффективных подходов к выявлению подобных каналов утечки эксперт назвал использование антивирусов на всех узлах.

Ранее IT-эксперт Андрей Слободчиков рассказал, что чаще всего Telegram-мошенники заманивают пользователей обещаниями заработка с помощью криптовалюты, а также распространяют вредоносные файлы и сомнительные ссылки.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»
Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»
Бритни Спирс продолжает зажигать для вас
Бритни Спирс продолжает зажигать для вас
Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram
Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram
В Швеции откопали фрагменты двух торговых судов середины XIV века
В Швеции откопали фрагменты двух торговых судов середины XIV века
Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя: "Заливала свои страдания"
Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя:
Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка России
Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка
Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Шаман рассказал подробности личной жизни
Шаман рассказал подробности личной жизни
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков

Топ на сегодня

В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок

Еще по теме

Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA