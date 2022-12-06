. Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе

Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе

Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работеМишустин утвердил список психиатрических противопоказаний к работе повышенной опасности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список психиатрических противопоказаний к работе, связанной с повышенной опасностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с частью второй статьи 6 закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», — говорится в документе.

В список попали расстройства, которые являются хроническими и затяжными, а также имеют тяжелые или часто обостряющиеся болезненные проявления. В частности, в перечень вошли такие расстройства, как шизофрения, умственная отсталость, невротические и связанные со стрессом, органические, а также расстройства настроения, личности, поведения и психологического развития.

Ранее в Госдуме предложили участникам спецоперации право на медико-психологическую реабилитацию. Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко
Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.12.2022 (15 фото)
Королевский стиль: как носят джинсы представительницы монарших семей
Королевский стиль: как носят джинсы представительницы монарших семей
Hello Neighbor 2 уже доступна в Game Pass, появились первые рецензии
Hello Neighbor 2 уже доступна в Game Pass, появились первые рецензии
Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины
Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины
Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства
Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства
Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе
Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной
Доброволец из Тобольска Наталья Выставных рассказала о достижениях волонтеров-медиков
Доброволец из Тобольска Наталья Выставных рассказала о достижениях
Уволенному с «Дождя» ведущему предложили запретить въезд в Латвию
Уволенному с «Дождя» ведущему предложили запретить въезд в Латвию
Пока мы в детстве играли в солдатиков, этот парень собрал целый автопарк
Пока мы в детстве играли в солдатиков, этот парень собрал целый
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Как сейчас выглядит Екатерина Кабак, звезда сериала "Клуб" (16 фото)
Как сейчас выглядит Екатерина Кабак, звезда сериала "Клуб"

Топ на сегодня

Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в ХМАО: лучшие проекты-участники #МЫВМЕСТЕ
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в
Валерия боится брать фамилию мужа
Валерия боится брать фамилию мужа

Еще по теме

Горняки и пожарные не смогут работать с расстройством настроения
Мишустин уволил главу Департамента законопроектной деятельности
Абрамченко возглавила правительственную комиссию по охране Байкала
На Украине проверка у психиатра стала обязательной для дипломатов