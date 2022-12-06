. Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах

Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах

Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерахВ Роскачестве россиян предупредили об опасности покупок в Telegram и WhatsApp

После блокировки Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) россияне столкнулись с опасностью быть обманутыми при онлайн-покупках. Об этом рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Его слова приводит агентство «Прайм».

Дело в том, что после блокировки соцсети многие российские магазины остались без потока клиентов. Часть из них занялась продвижением в мессенджерах. Эксперт считает это странной тенденцией. По его мнению, такое решение магазинов поддержат только постоянные клиенты. У новых же группы в Telegram или WhatsApp вызовут недоверие.

Кузьменко отметил, что можно с уверенностью сказать, что если пользователю пришла ссылка в Telegram с предложением что-то купить, особенно по акции, то это наверняка мошенники. Во-первых, это могут быть фишинговые ссылки, которые ведут на форму сбора конфиденциальных данных. Во-вторых, таким образом могут сбывать некачественный товар. В-третьих, подозрение должен вызвать вариант оплаты переводом на карту.

Эксперт также напомнил о фейковых группах. Фальшивые страницы и сайты-однодневки могут создавать не только с целью продажи чего-либо, но и для обмана других пользователей, скрытой рекламы и спама.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев назвал три главные ошибки при использовании банковских карт.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Шаман рассказал подробности личной жизни
Шаман рассказал подробности личной жизни
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков
Сергей Лазарев жестко пошутил над Лерой Кудрявцевой во время съемок "Песни года"
Сергей Лазарев жестко пошутил над Лерой Кудрявцевой во время съемок
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество
Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря танцам живота
Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox

Топ на сегодня

Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок

Еще по теме

Россиянам перечислили потенциально опасные онлайн-услуги
Дуров предрек снижение нацбезопасности России из-за блокировки Telegram
Вероятность отключения WhatsApp в России оценили
Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне