. Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко

Вадим Карасев

Одна из бывших участниц телешоу снова сообщила своим поклонникам важную новость. Ей в очередной раз повезло выбрать правильного адвоката. Юлия Колисниченко ранее смогла забрать у Тиграна через суд квартиру и он подал на неё иск за мошенничество, но в итоге его отклонили.Сейчас Юля активно принимает поздравления от своих фанатов и пишет, как дети искренне благодарят её за счастливое детство. По её же словам жизнь с Тиграном для них как страшный сон. Но что-то тут явно не так. Всё их детство прошло рядом с отцом и в тот период они вроде бы были счастливы, зато сейчас видятся с ним крайне редко.Естественно, после этого суда Юлия Колисниченко планирует снова наказать Тиграна Салибекова из-за его попыток вернуть квартиру. Все мы знаем, что она тайно продала её своей сестре, Татьяне Колисниченко, но согласно брачному договору квартира является собственностью Тиграна. В итоге его бывшая супруга намеревается снова подавать в суд, чтобы Тигран сам выплачивал все судебные издержки, а также оплатил ей не дешёвые услуги адвоката и, возможно, моральную компенсацию.