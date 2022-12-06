. Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и поддерживается государством
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Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и поддерживается государством

Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и поддерживается государством

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что государство активно поддерживает добровольчество, которое приобрело огромное распространение среди россиян. 

Об этом он заявил на церемонии вручения наград лучшим представителям добровольческого движения, сообщает ТАСС.


"В России сегодня добровольчество и волонтерство приобрело огромный размах, поддерживается государством на самом высоком уровне. У нас в этом году участниками международной премии "Мы вместе" стали добровольческие и волонтерские организации из 85 стран мира - Африка, Азия, Америка, Европа - 85 стран, которые подали свои проекты на международную премию "Мы вместе" и получают здесь сегодня свои награды", - сказал Кириенко на полях форума "Мы вместе".

Он отметил, что в эти дни Москва, где проходит форум, становится мировой столицей добра и добровольчества.

"Мне кажется, что то, что такая мировая столица волонтерства и добровольчества, если хотите, мировая столица добра собирается здесь, в Москве - это очень правильно и символично", - заявил Кириенко.

Он также поблагодарил представителей бизнеса, которые берут на себя социальную ответственность.

"Они сегодня выделяют средства на гуманитарную помощь, они бесплатно отдают медикаменты и товары, они отправляют на Донбасс и в Новороссию и автомобили, и продукты питания, и одежду. Очень многие российские компании взяли шефство над теми или иными войсковыми частями или добровольческими корпусами на Донбассе. Это делают не только крупные компании, это делают и очень маленькие компании", - отметил Кириенко.

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По материалам: uposters.ru

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