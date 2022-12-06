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Шаман рассказал подробности личной жизни

Шаман рассказал подробности личной жизни
Певец Шаман впервые рассказал о свое дочери. Поклонники хотят знать о жизни SHAMAN все — часто ли он приезжает в родной город, как встретил первую супругу, почему нечасто навещает дочь. Певец не любит откровенничать, но ради слушателей сделал исключение и ответил на вопросы. Более семи лет назад артист развелся с первой супругой Мариной Рощупкиной, которая родила ему дочь Варю. Ярослав (настоящее имя певца — прим. «з-ая.ру») расстался с бывшей на дружеской ноте. «Мы познакомились в музыкальной тусовке. Начали встречаться, потом я предложил жить вместе, затем позвал замуж. Путаницы не было, потому что мне всегда хотелось серьезных отношений. Никогда не искал «погулять», — вспомнил SHAMAN о жизни с Мариной.
Рощупкина не смогла обустроиться в Москве, поэтому вместе с наследницей осталась в Новомосковске. Ярослав созванивается с восьмилетней дочкой и, конечно, помогает финансово, а вот навещает ее редко. «Не так часто вижусь, но когда вижусь стараюсь делать приезд праздником», — признался 31-летний исполнитель, отметив, что из-за плотного гастрольного графика не всегда удается выбраться в родной город. «Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. У него не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги. У него не было «плана Б», да и не могло быть — всю жизнь, упорно и самоотверженно, несмотря ни на что, он шел к своему призванию. Сила его духа, помноженная на его боль, вдребезги разбила мое сердце с первой встречи. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — делилась недавно Елена с 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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