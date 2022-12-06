Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Сегодня, 01:40 Вадим Карасев
Уже на этой неделе, 9 декабря в 04:00 по московскому времени, начнется шоу The Game Awards. В рамках «Игрового Оскара» каждый год выдают приз зрительских симпатий — награду «Игра года» для проекта, который выберут игроки. Примерно неделю назад началось голосование, и на первом этапе было 30 игр. Сейчас осталось только 5 проектов и начался третий, финальный, раунд голосования.
В финал голосования The Game Awards среди игроков в 2022 году вышли проекты:
Elden Ring
God of War Ragnarök
Sonic Frontiers
Genshin Impact
Stray
Проголосовать можно здесь. Отметим, что сейчас с большим отрывом побеждает новый Sonic.
По материалам: newxboxone