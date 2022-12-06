. Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
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Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков

Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков


Уже на этой неделе, 9 декабря в 04:00 по московскому времени, начнется шоу The Game Awards. В рамках «Игрового Оскара» каждый год выдают приз зрительских симпатий — награду «Игра года» для проекта, который выберут игроки. Примерно неделю назад началось голосование, и на первом этапе было 30 игр. Сейчас осталось только 5 проектов и начался третий, финальный, раунд голосования.

В финал голосования The Game Awards среди игроков в 2022 году вышли проекты:



Elden Ring



God of War Ragnarök



Sonic Frontiers



Genshin Impact



Stray

Проголосовать можно здесь. Отметим, что сейчас с большим отрывом побеждает новый Sonic.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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