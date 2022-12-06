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Телеканал «Дождь» погнали и из Европы

Телеканал «Дождь» погнали и из Европы
Сотрудники телеканал не угодили своим хозяевам. Совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение принято в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщил председатель Ивар Аболиньш. *«Дождь» признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021. **Тихон Дзядко признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.10.2022. Телеканал «Дождь»* лишили лицензии на вещание в Латвии после оговорки ведущего. 8 декабря телеканал официально прекратит вещание в Латвии. По словам главы Национального совета по электронным СМИ, у «Дождя» нет шансов договориться. «Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — выступил с заявлением Ивар Аболиньш в соцсетях. Проблемы у канала начались после того, как ведущий Алексей Коростелев предложил зрителям подробно рассказывать о мобилизации в России. «Мы надеемся, что многим военнослужащим смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — призывал журналист. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко** опроверг слова сотрудника, отметив, что канал не планирует помогать российской армии. «В эфире произошла ошибка. В эфире произошла оговорка», — объяснил он. В итоге Коростелева уволили, а еще несколько журналистов добровольно ушли в знак протеста.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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