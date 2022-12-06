. The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок

The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок


Журналисты ряда игровых изданий получили возможность оценить обновленную версию The Witcher 3. Ранее портал Digital Foundry опубликовал свои впечатления от обновленной версии, отметив, что обновление является действительно качественным и проработанным.

Теперь же портал GamesRadar опубликовал свое видео с обновленной версией The Witcher 3. В ролике журналисты уделили внимание сравнению игры на консолях прошлого поколения и новых приставках. В видео можно посмотреть, насколько похорошела игра от CD Projekt RED.


Watch this video on YouTube

Напомним, обновление The Witcher 3 станет доступно игрокам 14 декабря.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Валерия боится брать фамилию мужа
Валерия боится брать фамилию мужа
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Лунный день сегодня 6 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 6 декабря 2022 года
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.12.2022 (14 фото)
В Польше выдвинули Германии новые требования
В Польше выдвинули Германии новые требования
Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать тем, кому труднее
Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать
Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8 декабря 2022 года
Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8
ТНТ закрыл шоу «Импровизация»
ТНТ закрыл шоу «Импровизация»
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в ХМАО: лучшие проекты-участники #МЫВМЕСТЕ
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
Григорий Лепс устроил разборки в Питере
Григорий Лепс устроил разборки в Питере

Еще по теме

В Next-gen версии The Witcher 3 добавят озвучку еще на одном языке
The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение
Что известно о версии The Witcher 3 нового поколения — ее релиз 14 декабря