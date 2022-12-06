. The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок

Вадим Карасев





Журналисты ряда игровых изданий получили возможность оценить обновленную версию The Witcher 3. Ранее портал Digital Foundry опубликовал свои впечатления от обновленной версии, отметив, что обновление является действительно качественным и проработанным.

Теперь же портал GamesRadar опубликовал свое видео с обновленной версией The Witcher 3. В ролике журналисты уделили внимание сравнению игры на консолях прошлого поколения и новых приставках. В видео можно посмотреть, насколько похорошела игра от CD Projekt RED.

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Напомним, обновление The Witcher 3 станет доступно игрокам 14 декабря.