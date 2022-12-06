The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
Сегодня, 00:25 Вадим Карасев
Журналисты ряда игровых изданий получили возможность оценить обновленную версию The Witcher 3. Ранее портал Digital Foundry опубликовал свои впечатления от обновленной версии, отметив, что обновление является действительно качественным и проработанным.
Теперь же портал GamesRadar опубликовал свое видео с обновленной версией The Witcher 3. В ролике журналисты уделили внимание сравнению игры на консолях прошлого поколения и новых приставках. В видео можно посмотреть, насколько похорошела игра от CD Projekt RED.
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Напомним, обновление The Witcher 3 станет доступно игрокам 14 декабря.
По материалам: newxboxone