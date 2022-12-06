. Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
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Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards

Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards


Один из самых известных игровых инсайдеров Том Хендерсон сегодня рассказал об играх, которые он ожидает увидеть на The Game Awards. Он собрал свою информацию от источников и слухи, просочившиеся за последние несколько дней, которым, как считает Хендерсон, можно доверять. В своей заметке он сообщил, что на The Game Awards в этом году ожидает увидеть:



Star Wars Jedi: Survivor. Фактически подтверждено, что на шоу будет показан геймплей проекта и объявят о старте предзаказов. Сегодня у игры появилась дата релиза в Steam.



Игра по новому IP от 505 Games. Инсайдер отмечает, что у нее кодовое название.



Final Fantasy XVI. Демонстрацию игры уже подтвердили организаторы The Game Awards.



Diablo 4. Том Хендерсон уверен, что на шоу будут некоторые подробности об игре, а часть информации может быть опубликована еще до мероприятия.



Death Stranding 2. Некий проект Хидео Кодзима тизерит к The Game Awards, но на данный момент нет точной уверенности, что это Death Stranding 2.



Tekken 8. Инсайдер отмечает, что есть проверенная информация (в том числе, публикация фото мерча Tekken 8 и The Game Awards) о демонстрации файтинга на шоу.

Напомним, стартует шоу The Game Awards в этом году в 04:00 по московскому времени 9 декабря.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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