Вадим Карасев

Топ ошибок при международных перевозках, которых следует избегать

По мере того как интернет-магазины продолжают расти, стандарты международной доставки постоянно повышаются. Крупные онлайновые розничные организации, такие как Amazon и Wish, ежедневно осуществляют миллионы продаж. В действительности, Amazon регистрирует каждую секунду продажи на сумму $4 772 (что соответствует более $400 млн. в день).

Современный потребитель привык к быстрым и эффективным услугам доставки товаров из Китая. Предприятия, занимающиеся импортом и экспортом, должны уделять приоритетное внимание процессам доставки.

Чтобы достичь максимальной удовлетворенности клиентов и избежать ненужных задержек и штрафов, вот несколько распространенных ошибок при международных перевозках, которых вам следует избегать.

Игнорирование правил перевозки в странах назначения

Все пункты назначения имеют определенные таможенные требования. Некоторые страны более требовательны, чем другие, в зависимости от того, какой тип товаров вы отправляете. Обратите внимание на таможенные правила конкретных пунктов назначения и убедитесь, что вы их соблюдаете.

Несоблюдение правил перевозки, даже по ошибке, может привести к конфискации, задержкам, крупным штрафам и юридическим неприятностям.

Неправильная упаковка и маркировка товаров

Плохо упакованные предметы уязвимы для повреждений. Международные грузоперевозки подразумевают частое перемещение грузов, а это значит, что ваши вещи могут упасть или столкнуться с другими товарами. Убедитесь, что ваша упаковка максимально эффективно смягчает удары, чтобы уменьшить возможные повреждения. Это особенно важно, если вы перевозите хрупкие товары, например, изделия из тонкого стекла.

Неправильная маркировка может привести к множеству проблем, таких как задержки, дополнительные расходы и поврежденные товары. Предприятия должны правильно маркировать товары и следить за тем, чтобы все адреса доставки были указаны верно.

Недостаточное страхование вашего товара

Страхование грузов является обязательным для компании Anno Danini

. Однако в вашем полисе могут быть некоторые детали, которые могут вам дорого обойтись. Например, неправильная информация об упаковке, категоризации и маркировке может лишить вас страхового покрытия.

Убедитесь, что вы изучили мелкий шрифт вашего страхового полиса и приобрели адекватное покрытие.

Непонимание основ международных перевозок

Международные перевозки - от тарифов на фрахт до стоимости доставки, от управления цепочкой поставок до таможенных правил - сложны и требовательны.

Хотя таможенные брокеры могут справиться со многими сложными процессами, владельцы бизнеса и те, кто занимается перевозками, должны иметь базовое представление об этом процессе.

Это может помочь в принятии решений, страховании и снижении общих затрат на грузоперевозки.

Выбирая низкие тарифы, а не стоимость

Независимо от того, что вы имеете дело с грузовыми, воздушными, железнодорожными или морскими перевозками, переговоры о тарифах являются важным шагом. С какой бы транспортной компанией вы ни решили сотрудничать, убедитесь, что цена - не единственный фактор в вашем решении. Многие компании выбирают самый дешевый вариант, что приводит к неудовлетворительному обслуживанию и долгосрочным проблемам. Поэтому немаловажным обстоятельством является выбирать правильную транспортную компанию.

Использование неправильной логистической компании в стране назначения

Управление логистикой в нескольких странах является сложной задачей. Для доставки или отправки ваших товаров в страны назначения часто используются посредники. Эти компании могут не придерживаться тех же стандартов, что и вы, что приводит к некачественному логистическому обслуживанию.

Изучите логистические и транспортные услуги в странах назначения и убедитесь, что доставка ваших товаров осуществляется авторитетной компанией.

Ошибки в импорте и экспорте

Неправильный расчет сроков импорта и экспорта может негативно сказаться на удовлетворенности клиентов и управлении цепочкой поставок. Крайне важно, чтобы предприятия тщательно учитывали длительность доставки и время отключения, относящиеся к поступлениям и отгрузкам.

Предусмотрите некоторые задержки и имейте план на случай непредвиденных проблем. Избегайте завышенных обещаний и заниженных сроков доставки товара клиентам.

Не позволяйте ошибкам в международных перевозках стоить вам дорого

Ошибки случаются в каждом бизнесе. Хотя многие из них неизбежны, распространенные ошибки обычно можно предотвратить. Сосредоточьтесь на процессах, которые вы контролируете, и избегайте распространенных ошибок.



