Вадим Карасев

В возрасте 83 лет умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин

Ушел из жизни советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин. Он наиболее запомнился зрителю по эпизодическим ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф» и «Алые паруса». О смерти артиста сообщает «Российская газета».

Дубровину, которого называли королем эпизода, было 83 года. По данным издания, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына. Причины смерти не называются.

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Впервые он появился на экране в 1959 году в роли дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановить здоровье, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак. Смерть артиста подтвердила его дочь Марьяна в социальных сетях.

