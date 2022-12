Вадим Карасев

В возрасте 65 лет умер пропавший без вести барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур

В возрасте 65 лет умер пропавший без вести новозеландский барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур. Об этом сообщает NME.

По информации издания, артист перестал выходить на связь в конце ноября. В последний раз музыканта видели в торговом центре города Крайстчерч, расположенного на Южном острове Новой Зеландии. Обстоятельства смерти Килгура сейчас выясняют правоохранительные органы.

В 1957 году новозеландский музыкант вместе с братом Дэвидом Килгуром и двумя басистами основал группу The Clean. Коллектив выпустил несколько альбомов, после чего распался через несколько лет. В 1980-х группа воссоединилась.

Последняя пластинка The Clean была выпущена в 2009 году, а через пять лет Килгур презентовал сольный альбом All Of It And Nothing, записанный уже на американском лейбле Ba Da Bing.

