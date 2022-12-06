. Установлен порядок опубликования в Интернете федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Установлен порядок опубликования в Интернете федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

Установлен порядок опубликования в Интернете федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

Установлен порядок опубликования в Интернете федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

В кабмине определились с порядком и сроками опубликования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сети Интернете. Такое постановление Правительства от 28.11.2022 № 2157 вступает в силу 6 декабря.

Уточняется, что схема содержит сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, строительство и реконструкция которых возможны с привлечением средств федерального бюджета или экологического оператора.

Согласно установленным правилам, после завершения разработки проекта экологический оператор направляет его на согласование в исполнительные органы регионов, которые в течение 15 дней рассматривают и направляют письма о согласовании проекта экологическому оператору. Экологический оператор направляет в Минприроды проект схемы с приложением подтверждающих документов о ее согласовании исполнительными органами регионов. Минприроды в течение 20 дней рассматривает и утверждает схему, после чего в течение 5 рабочих дней размещает ее на своем сайте.


# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Придумана новая мошенническая схема
Придумана новая мошенническая схема
В США Зеленского уличили во лжи об истории
В США Зеленского уличили во лжи об истории
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам в декабре 2022 года грозит опасность
Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам в декабре 2022 года
The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Валерия боится брать фамилию мужа
Валерия боится брать фамилию мужа
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Лунный день сегодня 6 декабря 2022 года
Лунный день сегодня 6 декабря 2022 года
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.12.2022 (14 фото)
В Польше выдвинули Германии новые требования
В Польше выдвинули Германии новые требования

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году

Еще по теме

Федеральную схему обращения с отходами разместят на сайте Минприроды
Кабмин установил порядок разработки и утверждения схемы обращения с отходами
К обращению с опасными отходами предъявили новые требования
Панченко: Совфед проконтролирует общественное обсуждение федеральной схемы обращения с мусором