. Установлен порядок опубликования в Интернете федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

В кабмине определились с порядком и сроками опубликования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сети Интернете. Такое постановление Правительства от 28.11.2022 № 2157 вступает в силу 6 декабря.

Уточняется, что схема содержит сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, строительство и реконструкция которых возможны с привлечением средств федерального бюджета или экологического оператора.

Согласно установленным правилам, после завершения разработки проекта экологический оператор направляет его на согласование в исполнительные органы регионов, которые в течение 15 дней рассматривают и направляют письма о согласовании проекта экологическому оператору. Экологический оператор направляет в Минприроды проект схемы с приложением подтверждающих документов о ее согласовании исполнительными органами регионов. Минприроды в течение 20 дней рассматривает и утверждает схему, после чего в течение 5 рабочих дней размещает ее на своем сайте.



