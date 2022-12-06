. Уволенному с «Дождя» ведущему предложили запретить въезд в Латвию

Вадим Карасев

В Латвии предложили запретить въезд в страну уволенному с «Дождя» ведущему Коростелеву

Служба государственной безопасности Латвии предложила МВД республики запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке российских военнослужащих. Об этом сообщает портал Delfi.

«Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии... его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику», — говорится в сообщении.