. В Amnesia: The Bunker из Game Pass будет русская локализация на старте
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В Amnesia: The Bunker из Game Pass будет русская локализация на старте

В Amnesia: The Bunker из Game Pass будет русская локализация на старте


На прошлой неделе студия Frictional Games анонсировала заключительную игру в серии Amnesia — проект Amnesia: The Bunker. Игра должна выйти в марте 2023 года, и она сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass, где сейчас доступны и другие игры серии.

Страница игры Amnesia: The Bunker появилась в Steam, откуда стало известно, что она на старте получит русскую локализацию. Локализация будет в формате субтитров, озвучка предполагается только на английском.


Напомним, Amnesia: The Bunker расскажет о французском солдате, который попал в бункер времен Первой Мировой войны. Разработчики отмечают, что новая игра серии будет отличаться от прошлых более открытым миром, наличием оружия и элементами песочницы.


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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