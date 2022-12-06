. В Госдуме отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры 7 декабря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Госдуме отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры 7 декабря

В Госдуме отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры 7 декабря

В Госдуме отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры 7 декабря

Депутаты Госдумы отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры Максута Шадаева, который должен был пройти 7 декабря. В ходе пленарного заседания палаты 6 декабря политики приняли соответствующее постановление об изменениях в план проведения таких встреч.

По словам главы Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, парламентарии рассматривают перенос мероприятия на более позднюю дату в декабре.

«Он болен в настоящее время и не может прийти и поучаствовать в «правительственном часе», встретиться с фракциями и профильным комитетом. Поэтому мы обсуждаем вопрос, чтобы перенести «правительственный час» на другую дату, возможно, он пройдет в ходе текущей сессии», — пояснил депутат. 

Если этот вопрос удастся согласовать и с министром, и с Правительством, в Госдуме состоятся три «правительственных часа» до конца сессии, добавил Морозов.

Кроме того, проект постановления предполагает изменение темы намеченного на 21 декабря «правительственного часа» с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Предполагалось, что глава ведомства выступит с докладом «О мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Однако, согласно документу, Чекунков расскажет о мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока. 

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме
Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Идеальное ограбление барбершопа в Москве
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и

Топ на сегодня

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере

Еще по теме

В Госдуме решили изменить расписание правительственного часа
В Госдуме выступят Колобков и Ткачев
Рапорт о высоких урожаях министру не поможет
В Госдуме будут голосовать по законопроектам сразу после обсуждения