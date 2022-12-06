. В Госдуме отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры 7 декабря

Депутаты Госдумы отменили «правительственный час» с участием главы Минцифры Максута Шадаева, который должен был пройти 7 декабря. В ходе пленарного заседания палаты 6 декабря политики приняли соответствующее постановление об изменениях в план проведения таких встреч.

По словам главы Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, парламентарии рассматривают перенос мероприятия на более позднюю дату в декабре.

«Он болен в настоящее время и не может прийти и поучаствовать в «правительственном часе», встретиться с фракциями и профильным комитетом. Поэтому мы обсуждаем вопрос, чтобы перенести «правительственный час» на другую дату, возможно, он пройдет в ходе текущей сессии», — пояснил депутат.

Если этот вопрос удастся согласовать и с министром, и с Правительством, в Госдуме состоятся три «правительственных часа» до конца сессии, добавил Морозов.

Кроме того, проект постановления предполагает изменение темы намеченного на 21 декабря «правительственного часа» с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Предполагалось, что глава ведомства выступит с докладом «О мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Однако, согласно документу, Чекунков расскажет о мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока.