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В Конгрессе США потребовали аудита средств для Киева

В Конгрессе США потребовали аудита средств для КиеваЧлен Конгресса США Грин призвала к аудиту финансовой поддержки Киева

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин потребовала аудита финансовой поддержки, предоставленной Вашингтоном Киеву. Об этом политик написала в своем Twitter-аккаунте.

«Американцы заслуживают знать, на что тратится каждый цент, потому что именно они трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — подчеркнула Грин. Она также добавила, что каждый республиканец, поддержавший отправку средств на Украину, должен выступать за проведение аудита выделенных средств. Конгрессвумен подчеркнула, что избирателям необходима прозрачность в данном вопросе.

Ранее Грин обвинила правительство Соединенных Штатов в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам, в которых идет война. Она отметила, что, совместно со своими однопартийцами, внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Киеву денежных средств.

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По материалам: lenta.ru

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