. В Крыму примут региональный закон о патриотическом воспитании
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В Крыму примут региональный закон о патриотическом воспитании

В Крыму примут региональный закон о патриотическом воспитании

Государственный совет Республики Крым готовится принять во втором чтении региональный закон о патриотическом воспитании. Об этом спикер парламента региона Владимир Константинов рассказал на заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по вопросам интеграции Республики Крым и города Севастополя в правовую систему страны.

По его мнению, тема патриотического воспитания относится к сфере национальной безопасности. В связи с особой значимостью данного направления в этом году в Госсовете Крыма образован комитет по патриотическому воспитанию и делам ветеранов. Одним из важнейших приоритетов своей деятельности республиканский парламент определил пресечение попыток фальсификации истории, сохранение памяти и правды о героических страницах истории полуострова и России.

На это, в частности, направлена деятельность мемориала «Концлагерь «Красный», издание патриотической литературы (в том числе книг журналистов «Парламентской газеты» «На высоте героев» и «Кому слава на Украине, или Бандера капут!»), акции «Вахта памяти», «Диктант Победы», уроки памяти в школах и другая деятельность парламентариев.

«Мы должны противопоставить подрывной работе Запада стройную, современную систему патриотического воспитания, которая будет способствовать идейной монолитности нашего народа», — подчеркнул Константинов.

Исторический опыт, по его словам, свидетельствует, что ни одному из агрессоров не удавалось победить Россию на поле боя, однако на протяжении XX века нашу страну дважды «брали» изнутри: всякий раз внося разлад, раскол в наше общество, сталкивая народ и власть, ввергая в гражданскую войну. И в этот раз, похоже, основная ставка Запада делается именно на это, отметил политик.

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По материалам: pnp.ru

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