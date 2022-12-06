. В Крыму работают 65 круглогодичных санаториев
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В Крыму работают 65 круглогодичных санаториев

В Крыму работают 65 круглогодичных санаториев

В Республике Крым функционируют 1102 средства размещения, в том числе 91 санаторий. Из них 65 санаторно-курортных организаций работают круглогодично, предлагая гостям широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на международном форуме «Медтуризм-2022» в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».

«В зимний период крымские здравницы предлагают широкий спектр услуг оздоровительного и лечебно-профилактического характера, в том числе программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В Крыму есть санаторно-курортные комплексы не только отечественного, но и мирового уровня, их загрузка по году достигает ста процентов», — цитирует Волченко пресс-служба минкурортов.

По информации чиновника, наибольший спрос на отдых и оздоровление в крымских санаториях, кроме России, наблюдается в бывших республиках СССР — Белоруссии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.

По данным портала Санатории-России.рф, Крым входит в тройку лидеров по популярности санаторно-курортного отдыха в 2022 году. Новогодняя путевка в санатории Крыма при заезде на три дня / две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется в среднем в 10,3 тысячи рублей, включая проживание, лечебные процедуры и питание, за исключением новогоднего банкета.

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По материалам: pnp.ru

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