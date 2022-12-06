. В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»
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В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»

В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»Национальный совет Латвии по СМИ попросит заблокировать YouTube-канал «Дождя» в стране

Национальный совет Латвии по СМИ попросит заблокировать YouTube-канал «Дождя» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что "Дождь" вещает не только на телевидении, но и на Youtube, Национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя", чтобы его содержание не было доступно в Латвии», — сказал глава совета Иварс Аболиньш.

Ранее 6 декабря стало известно о том, что в Латвии аннулируют лицензию на вещание «Дождя».

Перед этим в Латвии начали расследование из-за слов ведущего канала Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Тогда же сообщалось о том, что «Дождь» решил прекратить сотрудничество с ним.

В марте «Дождь» приостановил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне телеканал возобновил вещание из Латвии.

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По материалам: lenta.ru

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