. В ожидании чуда: как вернуть “то самое” праздничное настроение в преддверии Нового года
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В ожидании чуда: как вернуть “то самое” праздничное настроение в преддверии Нового года

В ожидании чуда: как вернуть “то самое” праздничное настроение в преддверии Нового года

Новый год является самым любимым праздником для многих россиян. Однако все чаще мы сталкиваемся с тем, что не испытываем такого восторга и не ждем того самого новогоднего чуда, которое мы с нетерпением ждали в детстве. На протяжении последних нескольких лет многие хотя бы один раз, но сталкивались с тем, что до Нового года осталось не так много времени, однако праздничного настроения нет и в помине. Со временем такое ожидание притупляется и мы, глядя на празднично украшенные витрины и гирлянды, пытаемся хотя бы просто окунуться в атмосферу праздника. Но это не помогает. Психолог Татьяна Караваева рассказала, как вернуть “то самое” ожидание новогоднего чуда.

Как вернуть “то самое” ожидание новогоднего чуда

Психолог Татьяна Караваева говорит, что многим не мешало бы самостоятельно настроиться на предстоящие новогодние праздники. Это надо для того, чтобы получить свой заряд положительных эмоций и отвлечься от привычной рутины. Психолог напомнила, что не стоит забывать о том, что праздник находится внутри нас.


Новый год является семейным праздником, поэтому лучше всего собраться за одним столом всей семьей. Это отличная возможность пообщаться и поднять друг другу настроение. Татьяна Караваева назвала 5 основных шагов, которые помогут настроиться на новогодний лад.

Живите в ожидании праздника и заранее продумайте, где и как вы его будете отмечать

В противном случае, вы не заметите как наступит 31 число, а у вас и общего представления нет о том, где и как вы хотите отметить торжество. Психолог рекомендует готовиться к Новому году заранее, ведь зачастую сама подготовка будет лучше и приятней, чем праздничное событие.

Продумайте все до мелочей: куда поставить елку, какие подарки купить близким, что будет в меню на вашем праздничном столе. Также понемногу можно запасаться продуктами, чтобы не делать все это в последний момент.

Представьте, как именно вы будете встречать Новый год

Помимо застолья, следует продумать все, что вы будете делать в гостях или дома в праздничную ночь. Это может быть все, что угодно: караоке, настольные игры, веселые конкурсы, прогулка на площадь и т.д.

Создайте в доме праздничную атмосферу


Почему бы не приступить к украшению дома к предстоящим новогодним праздникам. Развесьте гирлянды и огоньки, украсьте елку мишурой и красивыми игрушками, поставьте свечи — все эти атрибуты помогут воссоздать утерянную атмосферу праздника.

Устройте праздник родным и близким

Можно в преддверии праздничных событий устроить приятный сюрприз для своих близких. Накройте стол любимыми блюдами членов вашей семьи. После застолья можно посмотреть любимые новогодние фильмы, которые точно поднимут настроение.

Загадайте желание под бой курантов

Заранее подумайте о самом сокровенном, о том, чего бы вы хотели в 2023 году. Под бой курантов в новогоднюю ночь 31 декабря загадайте самое заветное желание. Вот увидите, в 2023 году оно обязательно сбудется.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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