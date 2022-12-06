. В России выявили 5 561 случай коронавируса
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В России выявили 5 561 случай коронавируса

В России выявили 5 561 случай коронавирусаОперштаб сообщил о выявлении в России 5 561 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5 561 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 628 829. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 5667.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (963), Санкт-Петербурге (824) и Свердловской области (318). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 1 случаю), а также в Дагестане, Тамбовской и Смоленской областях (по 2 случая). В Северной Осетии новых случаев не выявили вовсе.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1 471. За этот же период 6 690 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 030 317.

С 5 по 6 декабря умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 342 человека.

Ранее сообщалось, что на Францию надвигается «тройная эпидемия», когда одновременно будут циркулировать коронавирус, грипп и бронхиолит.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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