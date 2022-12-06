. В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров

Вадим Карасев

«Ведомости»: российским торговым сетям захотели поставлять овощи нестандартных размеров

Союз участников рынка картофеля и овощей обсуждает возможность поставлять российским торговым сетям свеклу и картофель нестандартных размеров, а также морковь с повышенным процентом ломкости. Об этом сообщил представитель союза, передает газета «Ведомости».

Как пояснила глава аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина, нестандартным считается картофель менее 45 миллиметров и свекла более 8-10 сантиметров. По ее словам, овощи нестандартного размера могут составлять от 20 до 50 процентов урожая.

Несмотря на размер, такая продукция пользуется спросом у покупателей. Так, нестандартную морковь можно продавать в упаковке для производства соков. Кроме того, такие овощи можно использовать как корм для животных. В случае, если сети согласятся принять товар, то у производителей появится дополнительная возможность его сбыть, а не выкидывать.

В октябре доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о подорожании ряда продуктов. По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны.