. В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров

В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров

В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров«Ведомости»: российским торговым сетям захотели поставлять овощи нестандартных размеров

Союз участников рынка картофеля и овощей обсуждает возможность поставлять российским торговым сетям свеклу и картофель нестандартных размеров, а также морковь с повышенным процентом ломкости. Об этом сообщил представитель союза, передает газета «Ведомости».

Как пояснила глава аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина, нестандартным считается картофель менее 45 миллиметров и свекла более 8-10 сантиметров. По ее словам, овощи нестандартного размера могут составлять от 20 до 50 процентов урожая.

Несмотря на размер, такая продукция пользуется спросом у покупателей. Так, нестандартную морковь можно продавать в упаковке для производства соков. Кроме того, такие овощи можно использовать как корм для животных. В случае, если сети согласятся принять товар, то у производителей появится дополнительная возможность его сбыть, а не выкидывать.

В октябре доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о подорожании ряда продуктов. По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными аэродромами
Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными
Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Лайма Вайкуле сошла с ума, заявил Манукян
Лайма Вайкуле сошла с ума, заявил Манукян
Анастасия Мельникова потеряла мужа накануне свадьбы
Анастасия Мельникова потеряла мужа накануне свадьбы
В Конгрессе США потребовали аудита средств для Киева
В Конгрессе США потребовали аудита средств для Киева
Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы
Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия
Умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин
Умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин
Придумана новая мошенническая схема
Придумана новая мошенническая схема
В США Зеленского уличили во лжи об истории
В США Зеленского уличили во лжи об истории
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми

Еще по теме

За год в Украине рекордно подорожали овощи
Какие фрукты и овощи наиболее популярны у россиян
В Украине резко подорожали овощи
За 2018 год в Украине больше всего подорожали овощи