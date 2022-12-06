. В Швеции откопали фрагменты двух торговых судов середины XIV века

Вадим Карасев

Обломки двух кораблей середины XIV века были обнаружены в шведском Варберге. Их нашли этой весной во время археологических раскопок перед строительством железнодорожного тоннеля. Деревянные корпуса судов обнаружены на территории, которая в средние века была береговой линией города Гетакярр, средневекового предшественника Варберга.

Найденные корабли представляют собой когги — основной тип кораблей Ганзейского союза, использовавшихся в Балтийском и Северном морях. Первое упоминание об этом типе судов относится к 948 году, но, согласно археологическим данным, он появился примерно на двести лет раньше. Одномачтовое судно с прямым парусом и плоским днищем не имело киля, поэтому оно могло плавать по мелководью и легко управлялось небольшим экипажем, хотя было способно нести до 90 тонн груза. Длина коггов составляла от 15 до 25 метров. Во второй половине XIV века появилась разновидность коггов с тремя мачтами.

Один из варбергских коггов оказался самым большим и самым хорошо сохранившимся коггом, когда-либо найденным в Швеции. Почти целиком сохранился левый борт корабля, около 20 метров в длину и 5 метров в ширину, его балласт всё еще на месте. От второго когга сохранились остатки корпуса длиной около 8 метров и шириной 4,5 метра.

В настоящее время завершен дендрохронологический анализ первых образцов древесины с обоих кораблей. Анализ годичных колец показал, что древесина для первого когга была срублена в 1346 году где-то в Нидерландах, Бельгии или на северо-востоке Франции. Древесина, использованная для постройки второго когга, была срублена между 1355 и 1357 годами на севере Польши. Это говорит о том, что они не были местными кораблями, а прибыли издалека. Пока неясно, почему они затонули.

Археологи нашли ряд предметов повседневного обихода, оставленных экипажами кораблей и хорошо сохранившихся в переувлажненном грунте. Среди них кожаная обувь, деревянные ложки и миски, части бочек, а на первом когге нашли также значительное количество такелажа и других элементов корабельного оборудования.