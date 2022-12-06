. В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
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В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов

Экс-конгрессмена США арестовали за отмывание 50 миллионов долларов и связи с Венесуэлой

Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. Об этом пишет Associated Press.

Ривера, занимавший свой пост с 2011-го по 2013 годы был арестован в аэропорту Атланты. В обвинительном заключении из восьми пунктов указано, что он был участником заговора «с целью пролоббировать улучшение отношений между США и Венесуэлой» по «заказу» Каракаса. Он также должен был пролоббировать отмену экономических санкций США против Венесуэлы.

Все это политик якобы проворачивал без регистрации в качестве иностранного агента. В обвинительном заключении уточняется, что Ривера устраивал ряд встреч с сенаторами, конгрессменами и официальными лицами Белого дома, имена которых не называются. Вероятно, они обсуждали именно вопросы вокруг Венесуэлы.

Обвинители также утверждают, что в июле 2017 года Ривера написал неназванному американскому сенатору следующее СМС: «Помните, США должны способствовать, а не просто поддерживать решению путем переговоров» и «Никакой мести, только мир» — предполагают, что он намекал на Каракас.

AP напоминает, что давление на Риверу росло по мере того, как вскрылось, что он получил крупный контракт от американского филиала государственной нефтяной компании Венесуэлы. Отношения США с этой страной резко ухудшились после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и большинство членов Евросоюза, а также еще ряд стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай и ряд других.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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