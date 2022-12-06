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В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией

В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с РоссиейДипломат США Шерман заявила о надежде на возвращение к стабильности в отношениях с Россией

Замгоссекретаря США Венди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, однако отметила, что в ближайшее время это вряд ли произойдет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем», — заявила Шерман.

Дипломат отметила, что «всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне». Шерман понадеялась, что страны смогут «разговаривать друг с другом» и снова работать вместе. «Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — высказалась заместитель госсекретаря США.

Замгоссекретаря США Венди Шерман призвала Россию вывести все свои войска с Украины. Заявление прозвучало на мероприятии, организованном университетом LUISS в Риме.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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