. Валерия боится брать фамилию мужа

Певица Валерия поставила Иосифу Пригожину ультиматум перед свадьбой. Иосиф Пригожин и певица Валерия сыграли свадьбу в 2004 году и с тех пор живут душа в душу. Однако артистка так до сих пор и не взяла фамилию мужа и по документам остается Перфиловой. Продюсер признался, что супруга еще до свадьбы поставила перед ним ультиматум и ему пришлось подчиниться, чтобы ее не беспокоить. Как выяснилось, Валерия, на тот момент пережившая уже два развода, очень волновалась, что ее брак с Пригожиным тоже вскоре распадется, поэтому не захотела менять фамилию, посчитав это плохой приметой. «Она сказала: «Как только беру фамилию мужа – так сразу развожусь». Поэтому решила не брать на всякий случай», — объяснил деятель отечественного шоу-бизнеса.Напомним, Валерия с первым супругом Леонидом Ярошевским прожила совсем недолго: они расстались после двух лет брака, а вот со вторым мужем Александром Шульгиным была вместе больше 10 лет, родила ему троих детей, но немало натерпелась от продюсера. Певица рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия и лишь чудом осталась жива. Не удивительно, что после развода Валерия прекратила всякое общение с Шульгиным. Не поддерживают связь с отцом и звездные отпрыски: 28-летний Артемий, 24-летний Арсений и 28-летняя Анна. Сыновья и дочь певицы сумели поладить с Пригожиным и считают отчима своей семьей. Между тем у продюсера есть и собственные дети от предыдущих жен — Дмитрий, Даная и Елизавета. А недавно Пригожин в первый раз стал дедом: его старшая дочь родила мальчика, которого назвали Даниэль.