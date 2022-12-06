. Валерия Ланская ушла от своего мужа

Актриса Валерия Ланская призналась, что развелась и ушла к другому мужчине. Артистка и Стас Иванов разошлись после шести лет совместной жизни. Об этом актриса сообщила лично на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Супругам, несмотря на развод, удалось сохранить хорошие отношения. Они вместе продолжают воспитывать сына, которому в сентябре исполнилось семь лет.«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружественные отношения, Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», — говорит Ланская. Кстати, на премьеру Валерия пришла в компании своего возлюбленного Эдварда Голосного, артиста Московского Театра Оперетты. Напомним, Ланская сыграла свадьбу в марта 2015 года. Актриса вышла замуж за кинорежиссера Стаса Иванова. Бракосочетание состоялось в Гагаринском ЗАГСе. Осенью этого же года у супругов родился сын, которого назвали Артемием.