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Валерия Ланская ушла от своего мужа

Валерия Ланская ушла от своего мужа
Актриса Валерия Ланская призналась, что развелась и ушла к другому мужчине. Артистка и Стас Иванов разошлись после шести лет совместной жизни. Об этом актриса сообщила лично на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Супругам, несмотря на развод, удалось сохранить хорошие отношения. Они вместе продолжают воспитывать сына, которому в сентябре исполнилось семь лет.
«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружественные отношения, Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», — говорит Ланская. Кстати, на премьеру Валерия пришла в компании своего возлюбленного Эдварда Голосного, артиста Московского Театра Оперетты. Напомним, Ланская сыграла свадьбу в марта 2015 года. Актриса вышла замуж за кинорежиссера Стаса Иванова. Бракосочетание состоялось в Гагаринском ЗАГСе. Осенью этого же года у супругов родился сын, которого назвали Артемием.
# Шоу-бизнес Ланская Валерия
По материалам: z-aya

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