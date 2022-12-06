. Владимир Путин проехал по взорванному мосту в Крыму

Президент РФ Владимир Путин лично провел инспекцию. После террористического акта, который произошел на Крымском мосту, строители быстро взялись за его восстановление. Работы идут по графику. Сегодня Крымский мост принимал Владимира Путина, который за рулем автомобиля сам приехал к тому месту, где случился взрыв. Он осмотрел восстановленное полотно, а также оценил работу подрядчиков. Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал о ходе восстановления. Так, круглосуточно на площадке находилось 500 человек, а также 3 плавкрана, 4 баржи и порядка 31 единицы техники. Главная проблема заключалась в погоде — из 55 дней, выделенных на ремонт, 22 дня бушевал шторм. Поэтому пришлось применить уникальные технологии, позволяющие работать с земли.Теперь нужно привести в порядок левую часть Крымского моста. Путин дал поручение сделать это в кратчайшие сроки. «Это у нас правая часть, да? Левая, я так понимаю, у нас в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала. Надо обновить ее до идеального состояния», сказал Владимир Путин. После встречи пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Владимирович особенно подчеркнул важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с Россией, после угроз со стороны Киева. Также пользователи отметили, что лидер страны был за рулем немецкого Mercedes, хотя последнее время отдавал предпочтение российским маркам. Представитель Кремля призвал не искать какой-либо подоплеки в этом: «На месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал».