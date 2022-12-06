. Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме
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Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме

Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом домеМэрия Нижневартовска опубликовала список погибших и пострадавших при взрыве газа в доме

Власти Нижневартовска обнародовали список погибших при взрыве газа в жилом доме на улице Мира. Перечень имен и фамилий опубликован в Telegram-канале мэрии города.

По обновленным данным городской администрации, погибшими числятся восемь человек — среди них четверо несовершеннолетних: Ковалева Елена (1970 года рождения), Гриценко Любовь (1998 года рождения), Шабалин Ярослав (1973), Зубаилов Руслан (2010), Гриценко Всеволод (2019), Рязанцев Илья (2006 года рождения), Зуев Вячеслав (2005) и Зуев Виктор (1957 года рождения).

В списке пострадавших значатся четыре человека: Кулькова Светлана (1960 года рождения), Кульков Александр (1955), Шабалины Ирина (1977) и Екатерина (2003 года рождения). Все пострадавшие остаются в больницах.

Газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске в воскресенье, 4 декабря. В результате ЧП часть дома обрушилась. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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