. Власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы
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Власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы

Власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы

Администрация Новошахтинска призвали жителей города покинуть улицы из-за проведения мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, сообщается на сайте администрации.

Как писала «Парламентская газета», 6 декабря около 12 часов в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял двух сотрудников полиции, один из них был ранен. Позднее выяснилось, что преступником оказался дезертир, он стрелял из пулемета.

«В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — говорится в сообщении администрации.

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По материалам: pnp.ru

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