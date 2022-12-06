. Власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы

Администрация Новошахтинска призвали жителей города покинуть улицы из-за проведения мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, сообщается на сайте администрации.

Как писала «Парламентская газета», 6 декабря около 12 часов в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял двух сотрудников полиции, один из них был ранен. Позднее выяснилось, что преступником оказался дезертир, он стрелял из пулемета.

«В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — говорится в сообщении администрации.