Власти Новошахтинска призвали жителей покинуть улицы
Сегодня, 14:55
Администрация Новошахтинска призвали жителей города покинуть улицы из-за проведения мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, сообщается на сайте администрации.
Как писала «Парламентская газета», 6 декабря около 12 часов в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял двух сотрудников полиции, один из них был ранен. Позднее выяснилось, что преступником оказался дезертир, он стрелял из пулемета.
«В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — говорится в сообщении администрации.
По материалам: pnp.ru