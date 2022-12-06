. Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя: "Заливала свои страдания"

Вадим Карасев

46-летняя Анастасия Волочкова призналась в непростых отношениях с алкоголем. Знаменитость откровенно рассказала о причинах своего пагубного пристрастия.

Анастасия Волочкова не скрывает от публики, что любит определенного рода алкогольные напитки.



Я очень люблю просекко со свежей клубникой, но понимаю, что здесь необходима мера, - и соблюдаю эту меру.



Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголя

Как выяснилось, в свое время сыграли роль негативные события в жизни балерины, сформировавшие привычку употреблять алкоголь по вечерам.

У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало – и чрезмерным его количеством. Но я могла себе это позволить тогда, когда у меня не было впереди спектаклей. Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко. Я нормальный живой человек, не святая. Но, когда я поняла, что пора остановиться, взять себя в руки, - я смогла это сделать.

Тем не менее, как утверждает знаменитая артистка, трудные места остались уже позади.

Волочкова призналась в чрезмерном употреблении алкоголяАнастасия Волочкова рассказала о своих вредных привычках

По словам Анастасии Волочковой, увлечение алкоголем негативно сказывается на занятиях в балетном зале.

Все зависит от того, что считать вредными привычками. Если говорить о резких словах – да, я их использую, когда нахожусь в эмоциональном состоянии, когда без них невозможно обойтись. Но это не является моей привычкой. Вредной привычкой можно назвать зависимость, которая мешает творчеству и работе. Для меня это очень важно – контролировать то, что может помешать моему делу, ведь я очень ответственно отношусь к свей профессии, каждый день не меньше трех часов провожу в балетном зале. И, например, алкоголь может этому сильно помешать.

Балерина рассказала порталу Teleprogramma.pro о другой привычке - к счастью, полезной для подготовленного человека.

"На сегодняшний день моей привычкой, вот уже лет двадцать, остается ледяная купель на моем участке и русская баня, в которой я парюсь три раза в неделю, смывая любой негатив и неприятные эмоции. И пусть эта привычка остается самой вредной!" - говорит звезда.

Анастасия Волочкова рассказала о своих вредных привычках