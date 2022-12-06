. Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка России
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Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка России

Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка России

Страны Запада заблокировали только треть золотовалютных резервов Центробанка России. Арестовать российские активы до конца не получается, поскольку европейские и американские чиновники не знают, где находятся остальные средства, следует из отчета Atlantic Council (организация признана Минюстом России нежелательной).

После 24 февраля 2022 года страны "Большой семерки" сообщили об аресте размещенных за границей золотовалютных резервов России – они оценивались в 300 млрд долларов. Как утверждают источники Atlantic Council в правительстве США, в действительности оказалось возможным заблокировать менее 100 млрд долларов.


В настоящее время западные чиновники пытаются отыскать оставшиеся сотни миллиардов резервов или российское учреждение, которое ими владеет. Приватность данных ЦБ РФ только усложняет задачу: последний раз Банк России публиковал отчет о структуре своих резервов в январе, не обновляя его уже в течение 11 месяцев.

Евросоюз решил удерживать замороженные 300 млрд евро российских золотовалютных резервов в качестве гарантии до начала восстановления Украины после завершения конфликта на ее территории. Еще в начале октября сообщалось, что ЕК разрабатывает юридические акты, позволяющие наложить арест на российские подсанкционные активы, что позволит их в дальнейшем конфисковать.

В начале ноября Великобритания озвучила сумму российских активов, замороженных с 24 февраля. Цифра составила 18,39 млрд фунтов (20,95 млрд долларов). В нынешнем году санкции были введены против 1,3 тысячи российских граждан и юрлиц. С начала украинского конфликта Лондон выпустил 33 генеральные лицензии, позволяющие проводить операции с попавшими в санкционный список россиянами, в том числе и для обеспечения непрерывности гуманитарных поставок.

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По материалам: uposters.ru

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