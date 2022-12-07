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10 актёров и актрис, которые засветились в хитовом проекте, но после их карьера так и не взлетела

10 актёров и актрис, которые засветились в хитовом проекте, но после их карьера так и не взлетела

Не каждому актёру, пытающемуся покорить Голливуд, удаётся стать звездой, ведь для этого нужно засветиться в заметном проекте. Но вот подвох: не каждому актёру, засветившемуся в заметном проекте, удаётся стать звездой. Даже если его роль была значимой, и он снялся не в одном фильме, а в популярной франшизе или успешном сериале, этого может быть мало!

Некоторые актёры и актрисы из нашей подборки так и остаются известными по одной яркой роли, ну а дальше у них как-то не задалось 🙁

Фрида Пинто (38 лет)

Searchlight Pictures

Известна по роли в нашумевшем фильме «Миллионер из трущоб» (2008).

После этого из заметных появлений у неё лишь второстепенные роли в фильмах «Восстание планеты обезьян» (2011) и «Маугли» (2018).

Мэттью Фокс и Джош Холлоуэй (56 лет и 53 года)

ABC / ABC

Известны по сериалу «Остаться в живых» (2004-2010).

Фильмография обоих выглядит так, будто они до сих пор находятся на необитаемом острове, где до них не могут дотянуться продюсеры.

Кристиан Маккей (48 лет)

CinemaNX

Известен по блестяще сыгранной роли легендарного американского режиссёра Орсона Уэллса в фильме «Я и Орсон Уэллс» (2008).

При этом актёр остаётся настолько малоизвестным, что у него даже нет собственной страницы в русскоязычной Википедии.

Жан Дюжарден (50 лет)

La Petite Reine

Известен по фильму «Артист» (2011), за который получил «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли.

После такого успеха из заметных ролей французского актёра можно выделить только если короткое появление в фильме «Волк с Уолл-стрит». И всё.

Джош Хатчерсон (30 лет)

Lionsgate

Пока после окончания франшизы «Голодные игры» (2012-2015) так нигде особо не засветился.

Том Фелтон и Руперт Гринт (35 лет и 34 года)

Warner Bros. / Warner Bros.

Известны по франшизе «Гарри Поттер» (2001-2011).

Из молодых актёров, сыгравших студентов Хогвартса, много у кого не пошло. Но учитывая важность и яркость этих актёров во франшизе, именно их дальнейший неуспех сильней всего бросается в глаза.

Причём, в отличие от некоторых коллег по поттериане, актёрство — их главное занятие по жизни. Просто так уж получается, что в видные проекты уровня «Гарри Поттера» их не берут.

Адель Экзаркопулос (29 лет)

Quat’sous Films

Известна по фильму «Жизнь Адель» (2013), за роль в котором получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, став самой молодой лауреаткой в истории. В целом получила около десяти разных престижных наград.

И это… единственный по-настоящему известный фильм в её карьере.

Кристанна Локен (43 года)

Sony Pictures Releasing

Сыграла роль T-X в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).

А после как будто отправилась обратно в будущее, ведь других известных ролей у неё нет (не считая фильма «Чёрная роза» Александра Невского).

Кстати, а как сейчас выглядят некоторые актёры, которые когда-то блеснули одной ролью и пропали с радаров? Посмотрим на них здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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