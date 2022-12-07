. 17 любопытных предметов из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли

Ежедневно мы используем множество различных предметов и даже не задумываемся в о том, как они выглядели ещё несколько десятков или даже сотен лет назад. Забавно, но многие привычные для нас вещи претерпели значительные изменения и стали практически неузнаваемыми. Они прошли долгий путь трансформаций, обзавелись новым дизайном и функциями. Благодаря стараниям изобретателей, мы можем пользоваться удобными и практичными штуками, которые делают наш быт комфортнее.

Предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие и посмотреть, какой вид имели привычные предметы и приспособления в начале своего пути. Гарантируем, что некоторые примеры произведут на вас неизгладимое впечатление.

Складной чемодан-шкаф, который был важным атрибутом путешественника в 19-м веке

«Нашёл свой первый ноутбук, и он до сих пор работает»

Суровый советский плеер

Старинная мясорубка фирмы Starrett, запатентованая в 1865

Старый, но очень крутой детский конструктор. Можно собрать 800 разных моделей! Это вам не лего!

Раритетный фен из 50-х годов

Старая камера, которой 85 лет, и снимки, которые она делает

Компактная винтажная косметичка

Портативный угольный обогреватель для ног. Обычно их использовали во время поездок на автомобиле

Детская коляска

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Первые детские коляски появились в Великобритании в 18 веке. Они представляли собой уменьшенную копию взрослой повозки и не отличались особым удобством. Ребёнок мог в ней ездить только сидя.

Сенсорный экран, изобретённый в 1972 году

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Сенсорный экран был изобретен в США в рамках исследования по программированному обучению. Он имел низкую точность, поэтому долго не выходил на потребительский рынок. В первое время его использовали только в промышленности и медицине.

Раритетный ювелирный станок

Prostoilogin

Сегодня такие приспособления выглядят в разы скромнее и проще. Ювелиры предпочитают использовать для работы более компактные станки, которые не будут занимать половину комнаты.

Тостер General Electric Model D-12 toaster, 1910-е годы

Сигнализация, которая защищала от грабителей и животных

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Одно их первых охранных устройств было изобретено в 1880 году. Устройство представляло собой растяжку, тонкую проволоку, натягиваемую в проходе, присоединенную к капсулю. При движении проволоки, капсуль взрывался, издавая громкий звук, похожий на выстрел.

Дровяная печь

Увлажнитель воздуха из 80-х, который ставится на печь

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Дракончик выглядит потрясающе, когда у него из носа выходит пар.

Чудо техники. Мышь со встроенным телефоном

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Эти компьютерные мыши исчезли с прилавков магазинов больше 15 лет назад. Они просуществовали совсем недолго из-за своего неудобства. Им на смену пришли более функциональные мыши без странных примочек.

Здесь вы можете посмотреть фото интересных находок, которые уже успели стать частичкой истории.