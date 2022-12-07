. 5 ситуаций, в которых ложь не вредит вашей карме

Вадим Карасев

Все знают, что врать плохо, но не забывайте о том, что иногда ложь бывает не одним из возможных вариантов решения проблемы, а единственным. Так или иначе, есть ситуации, когда ложь вам не повредит. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что это за ситуации.

Кармические законы говорят нам о том, что нельзя делать плохо другим людям, если на то нет никакой веской причины, лишенной эгоистичного подтекста. Если ваша ложь не сеет зерно раздора и проблем, она может быть уместной.

Когда вы пытаетесь защитить близкого человека

Это очень веская причина для того, чтобы поступиться своими принципами относительно лжи. Ни в коем случае не жалейте о том, что солгали для того, чтобы защитить родственника, вторую половинку или друга от беды или от опасности. Это никак не навредит вашей карме, а в некоторых случаях может даже стать причиной ее улучшения.

Бывают также такие неприятные ситуации, когда правда может очень сильно обидеть того, кого вы любите. Скажем, ваш любимый человек спрашивает, любили ли вы кого-нибудь так же сильно, как и его. Ваша ложь здесь будет уместной, чтобы не расстраивать того, кто вам дороже всего.

Оградить себя от токсичных людей

Есть люди, которые очень сильно мешают нам жить. Они постоянно донимают нас претензиями, либо критикую, что вызывает в нас стресс и негативную реакцию. Если кто-то намеренно делает вам плохо, нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы солгать такому человеку, чтобы он от вас отвязался или вовсе не смог продолжить делать то, что вас расстраивает.

Ложь может быть оправдана в тот момент, когда вы расстаетесь с токсичным человеком, отношения с которым опустошают вас.

Добиться правды

Странное сочетание — говорить неправду, чтобы добиться правды. Тем не менее, такое действительно случается. Иногда нужно соврать одному человеку, чтобы другой смог добиться справедливости к себе. Например, такое бывает, когда кто-то подставляет вашего друга или коллегу, а вы лжете другому человеку, чтобы он не подумал, что данные обстоятельства сформировались по желанию вашего близкого. Иными словами, вы выгораживаете того, кто итак не виноват, чтобы его ложно не осудили. Своей ложью вы добиваетесь справедливости для себя или того, кто вам дорог.

Поднять кому-то настроение

Например, вы хотите поднять настроение другу или подруге. Человек может быть болен, но вы делаете комплимент типа «ты очень красивый» или «ты хорошо выглядишь». Вы знаете, что это не так, но своими словами вы укрепляете веру человека в себя, из-за чего он или она действительно становятся чуточку симпатичнее для окружающих. В этой лжи нет ничего плохого. Главное, чтобы не было никаких корыстных целей.

Сохранить в тайне чужой секрет

Иногда для того, чтобы сохранить в тайне чужой секрет, нужно солгать о том, что человек вам ничего не говорил. Если вы дорожите отношениями и дали обещание никому не раскрывать тайну, можно солгать, если это будет действительно уместно и поможет вам не подставить человека под удар.