. 8 мифов о гаданиях на картах Таро

Вадим Карасев

Вокруг карт Таро всегда существовало много мифов. О некоторых из них в этой статье вам расскажут эксперты в области эзотерики. Настало время развенчать самые главные заблуждения о самых сильных картах.

У нас есть целый Гадания Таро">раздел сайта, посвященный таро-прогнозам по Знаку Зодиака. Если вам нужны глубокие ответы на очень важные вопросы, придется либо научиться гадать самостоятельно, либо же обратиться за помощью к опытному тарологу. Также очень важно перестать верить в мифы, описанные далее.

Карты Таро рассказывают о человеке всё

Многие люди почему-то думают, что таролог может по картам рассказать всю жизнь человека, сидящего перед ним. Это совсем не так. Карты Таро либо отвечают на заданный человеком вопрос, либо же говорят о нем какие-то общие сведения. Многие ждут, что таролог в начале консультации расскажет абсолютно всё, но это сделать невозможно. Карты Таро рассказывают только то, что нужно знать людям, либо то, о чем их спрашивают.

Карты Таро могут не работать

Никогда и ни при какоих обстоятельствах карты Таро работать не перестанут. Проблема может быть только в том, кто осуществляет гадание. Если эксперт, к которому вы обратились, говорит, что карты сегодня не хотят помогать, это вранье. Правильность расклада — это правильность его трактовки. Карты не врут — врёт тот, кто пытается их объяснить.

Таролог должен знать, зачем вы к нему пришли

Эксперт не может этого знать, но карты ему могут рассказать о том, что вы его обманываете или имеете не ту цель, которую озвучиваете. Таролог на обязан делать всю работу за вас. Максимальная точность таро-расклада зависит от правильности заданного вопроса. Правильно заданный вопрос — это 80% успеха. Еще 20% успеха — это правильное настроение человека.

Нельзя гадать в високосный год

В пятницу 13 точно гадать не стоит, поскольку магические и энергетические потоки в этот день сильно искажены. А вот в високосный год гадать можно, причем точность гаданий абсолютно никак от этого не уменьшится. Она зависит лишь от вашей веры и от того, насколько сильно вы хотите получить ответ.

Карты Таро могут сделать вас зависимыми

Многие ошибочно полагают, что за первым гаданием всегда идет второе, а потом третье, четвертое и так далее. Подобного рода зависимость существует, но ее формирует не магическая сила карт, а сам человек, который хочет заранее знать все ответы на все вопросы. Многие эксперты в области Таро-гаданий говорят, что лучше всего гадать раз в полгода. Кто-то говорит, что лучше гадать раз в год. Каждый день гадать точно не стоит, иначе можно забить себе голову лишней информацией. Старайтесь искать овтеты лишь на самые важные и сложные вопросы.

Карты Таро могут испортить судьбу гадающему

Только сам человек может испортить себе жизнь. Карты тут бессильны. К гаданию с точки зрения клиента нужно относиться максимально ответственно. Не менее ответственными должны быть эксперты-тарологи. Многие изучают основы и идут в эту область за деньгами, за что получают очень болезненный удар судьбы. Те же, кто хочет искренне помогать людям, становятся счастливыми и процветающими.

То, что сказали карты изменить нельзя

Карты не только рассказывают о том, что может произойти, но еще и дают совет о том, как можно изменить возможное будущее. Опытный таролог не просто говорит вам, что вы будете счастливы или не будете. Он расскажет, что для этого нужно сделать, а чего делать точно не стоит, чтобы не спугнуть успех. Карты не говорят о том, что точно случится. Они лишь намекают на то, что произойдет, если ничего не предпринимать.

Чтобы хорошо гадать, нужно выучить значения карт

Само собой, это еще один миф. Гадание на Таро — это нечто большее, нежели просто расклад и трактовка. Как и в любом другом деле тут нужен либо дар и талант, либо огромный опыт и многие годы практики. Каждый расклад уникален. Нужно научиться читать между строк. Карты разговаривают с вами и пытаются дать тайные знаки, поэтому порой нам очень сложно их прочитать правильно. Опытные тарологи на каком-то интуитивном уровне понимают, что именно карты говорят тому или иному человеку.