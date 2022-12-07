. Артём Грант теперь с бывшей девушкой Максима Колесникова
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Артём Грант теперь с бывшей девушкой Максима Колесникова

Артём Грант теперь с бывшей девушкой Максима Колесникова
Многим поклонникам телешоу Дом-2 было искренне интересно, кого же так долго ждал Артём Грант. Оказалось, что это бывшая Максима Колесникова — Оксана Воронина. Наконец-то раскрылась тайна и стало известно, кого так упорно ждал Артём Грант в качестве своей новой девушки. Как оказалось, его избранницей стала Оксана Воронина, которая ранее встречалась с Максимом Колесниковым и вместе с ним отправилась за ворота.

В итоге у всего коллектива Дом-2 появилась достаточно сложная дилемма. Кого же они в итоге отправят за ворота? Новенькую, которая решила стать парой Тиграну Салибекову или Оксана Воронину, ведь ранее она уже была участницей телешоу. И в её чувства к расчетливому Артёму Гранту поверить достаточно сложно, так как в отношениях с Колесниковым она требовала, чтобы он зарабатывал гораздо больше.

А может всё же Тигран Салибеков снова останется один? Но на периметре уже ходят слухи о том, что ночь он провёл в компании новенькой — Анастасии. Ситуация складывается довольно интересная. Как думаете, кто в конце концов выйдет из неё победителем? Своё мнение обязательно пишите в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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