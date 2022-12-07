. Астролог Михаил Левин составил положительный прогноз на 2023 год

Прогноз российского астролога Михаила Левина на 2023 год говорит о позитивных переменах. Мир начнет меняться в лучшую сторону. Ректор Московской Академии Астрологии также рассказал о будущем России.

Каким будет 2023 год, прогноз

Михаил Левин обратил внимание на важность нумерологии. Последняя цифра — «тройка» — смягчает действие двух «двоек». Увы, она не решит все возникшие проблемы. В то же время общество сможет существенно приблизиться к гармонии. Это будет так называемое «промежуточное равновесие». Проявится она во всей красе только к концу 2023 года. Причем это будет заметно во многих сферах. Затронут изменения и геополитику.





Левин предупреждает, что эта гармония будет иметь свои особенности. Люди будут знать об опасностях и будут начеку. Именно эта готовность к любым событиям, принятие их и позволит достичь своеобразной гармонии.

Квадрат Урана к Сатурну, который приносил человечеству огромные проблемы последние два года, исчезнет. Это принесет существенное облегчение.

Секстиль Нептуна с Плутоном снова вернется. Он уже правил с 1943 по 1991 гг. Для него характерно общественное равновесие. Этот секстиль распадется в 2039 году. Астролог уверен, что именно возвращение этого аспекта предостерегает человечество от той катастрофы, которая могла бы произойти.

Прогноз Левина на 2023 год для РФ

Кризис не завершится, но перейдет в стабильную фазу. Россиянам будет легче справляться с материальными трудностями. Выход из кризиса ожидается не ранее 2025 года, уверяет Левин.





Экономические проблемы будут достаточно острыми. Но в то же время эксперт не видит причин для финансового краха. Ситуация будет понемногу стабилизироваться благодаря изменениям экономической структуры.

Затронул астролог и политические вопросы. Он увидел существенные перемены во власти. Чиновничий аппарат изменит свою структуру. Затронут изменения и центральную власть. Есть вероятность, что на местах получат больше прав.

Примирения с официальным Киевом в 2023 году не стоит ожидать. Конфронтация продолжится. Противостоянию РФ с Западом не видно конца. Однако до прямого столкновения, а уж тем более до ядерной войны, дело не дойдет. Россия сможет раньше оправиться от санкционных ударов и давления, уверен астролог. В то же время США со временем дойдет до политики изоляционизма.

Позитивные перемены в 2023 году

Ректор Московской Академии Астрологии рассказал о позитиве, который принесет следующий год. Так, опасность прямого военного столкновения между Россией и НАТО исчезнет. Все страны будут заниматься своими актуальными вопросами и проблемами.

Финансовая система России начнет преображаться. Эти перемены будут отмечаться на протяжении минимум двух лет. Они приведут к укреплению национальной валюты и благоприятно повлияют на многие экономические процессы. Со временем обстановка в РФ улучшится. Первые позитивные перемены можно будет заметить уже в 2023 году.